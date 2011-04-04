Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
По гривні можна Форвард глянути - але лише на 2а дні вікно можливостей
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Квесторе_поверніться написав:В Руслана гривня від 17% (виплата щомісячно, з поповненням) до 18% (виплата в кінці, без поповнення) на довгі терміни. По гривні лідер Бабайбанк мабуть. Ну і Фарс небагато від Бабая відтає.
Бабай - это кто ?
lubopytnaya написав:
zzzzzz написав:Коллеги, где недавно ставки поднимали ? ( Укргаз - знаю , ТАС с их лохотроном в 19% - не предлагать) Итересует доллар и гривна
Доллар сейчас во многих банках 5% годовых
На фоне ставок в ОВГЗ 7,5% хотелось бы больше , хотя бы 6%
zzzzzz, Бабай це Скай по прізвищу власника, а 6 в $ це Комінвест на 5 років.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.