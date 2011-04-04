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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 269270271272
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:33

  zzzzzz написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Руслана гривня від 17% (виплата щомісячно, з поповненням) до 18% (виплата в кінці, без поповнення) на довгі терміни.
По гривні лідер Бабайбанк мабуть.
Ну і Фарс небагато від Бабая відтає.


Бабай - это кто ?

  lubopytnaya написав:
  zzzzzz написав:Коллеги, где недавно ставки поднимали ? ( Укргаз - знаю , ТАС с их лохотроном в 19% - не предлагать)
Итересует доллар и гривна

Доллар сейчас во многих банках 5% годовых

На фоне ставок в ОВГЗ 7,5% хотелось бы больше , хотя бы 6% :D


6% в этом году не будет...ну может быть перед смертью банки


7,5% грязными, сколько выйдет чистыми когда придется валюту назад откупать?
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