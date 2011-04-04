zzzzzz написав:
Бабай - это кто ?
На фоне ставок в ОВГЗ 7,5% хотелось бы больше , хотя бы 6%
6% в этом году не будет...ну может быть перед смертью банки
7,5% грязными, сколько выйдет чистыми когда придется валюту назад откупать?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 20 жов, 2018 10:33
6% в этом году не будет...ну может быть перед смертью банки
7,5% грязными, сколько выйдет чистыми когда придется валюту назад откупать?
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Суб 20 жов, 2018 21:11
Смотря когда и по какому курсу.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 20 жов, 2018 21:19
Остальные участники рынка банковских услуг остались на памятной мемориальной доске
Black Jack - White Business
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