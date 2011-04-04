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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 269270271272
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:11

  prodigy написав:
7,5% грязными, сколько выйдет чистыми когда придется валюту назад откупать?

Смотря когда и по какому курсу. :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:19

  zzzzzz написав:Коллеги большое спасибо за ответы на мой вопрос.К сожалению ничего интересного для себя не нашел, т.к. во многих банках уже лимиты заполнены.

Остальные участники рынка банковских услуг остались на памятной мемориальной доске http://www.fg.gov.ua/not-paying.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:10

Re: Байки про банки і не тільки....

  prodigy написав:7,5% грязными, сколько выйдет чистыми когда придется валюту назад откупать?

Це валютний прОцент...про яке відкупати?
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:02

Хрустальная ночь продолжается

Вкладчики Платинум Банка проиграли суд с НБУ.
Окружной административный суд Киева подтвердил, что Национальный банк осуществлял надлежащий банковский надзор за Платинум Банком.
https://finclub.net/news/vkladchiki-pla ... s-nbu.html
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:36

Объем ОВГЗ в портфеле физ.лиц превысил 5 млрд.грн.

С начала года портфель вырос в 3,5 раза.
Так на начало года в портфеле физ.лиц ОВГЗ находилось на 1,467 млрд.грн , то уже на 22 октября портфель вырос на 3,725 млрд.грн и составил 5,192 млрд.грн

Зображення
Живите своим умом!
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