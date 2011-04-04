Смотря когда и по какому курсу.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 20 жов, 2018 21:11
Смотря когда и по какому курсу.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 20 жов, 2018 21:19
Остальные участники рынка банковских услуг остались на памятной мемориальной доске
Black Jack - White Business
Додано: Нед 21 жов, 2018 11:10
Re: Байки про банки і не тільки....
Це валютний прОцент...про яке відкупати?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 22 жов, 2018 09:02
Хрустальная ночь продолжается
Вкладчики Платинум Банка проиграли суд с НБУ.
Окружной административный суд Киева подтвердил, что Национальный банк осуществлял надлежащий банковский надзор за Платинум Банком.
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:36
Объем ОВГЗ в портфеле физ.лиц превысил 5 млрд.грн.
С начала года портфель вырос в 3,5 раза.
Так на начало года в портфеле физ.лиц ОВГЗ находилось на 1,467 млрд.грн , то уже на 22 октября портфель вырос на 3,725 млрд.грн и составил 5,192 млрд.грн
Живите своим умом!
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:12
Где по Евро больше 5% дают?
Заканчивается через месяц в кредит вест там 5% сейчас
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:18
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:22
обновим таблички?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:28
Не знаю такого банку
@@@
Просто банк пише банк Львів дає 5,25% а на сайті такого не знайшов
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:41
Re: Байки про банки і не тільки....
43 Київське відділення м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26
тел.: (044) 286-49-06 Понеділок - П'ятниця 8:00 - 17:00
обідня перерва 12:00 - 13:00
44 Київське відділення №1 м. Київ, пр-т Голосіївський 58а
тел.: (044) 200-68-71 Понеділок - П'ятниця 8:00 - 17:00
обідня перерва 12:00 - 13:00
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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