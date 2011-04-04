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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 270271272273
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ukrainian написав:Просто банк пише банк Львів дає 5,25% а на сайті такого не знайшов

Сюди ще швейцари до кінця не зайшли...а по євро вже знизили.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:43

Відповідно до оборотно-сальдового балансу банку "Кредит Дніпро", за підсумками січня-вересня він зафіксував збиток 476,1 млн грн (за січень-серпень було 477,4 млн грн).

Згідно зі звітністю банку, на 01 жовтня його показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу становив 3,86%, тоді як на 01 вересня було 4,49%. Нормативна вимога НБУ - не менше 10%.

На 01 жовтня цей банк (підконтрольний Віктору Пінчуку) також порушував

- норматив короткострокової ліквідності (визначає мінімально необхідний обсяг активів для забезпечення виконання своїх зобов’язань протягом одного року), який склав 48,05%, тоді як вимога НБУ - не менше 60%;
- норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру, який склав 42,94%, тоді як вимога НБУ - не більш 25%;
- норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента, який склав 124,45%, тоді як вимога НБУ - не більше 25%;
- норматив великих кредитних ризиків, який склав 1 121,12%, тоді як вимога НБУ - не більше 800%;
- ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції, значення якого склало 118,29%, тоді як вимога НБУ - не більше 5%.

Раніше перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявляла, що банк “Кредит Дніпро” Віктора Пінчука, як і “Місто Банк” Івана Фурсіна, “випав” з нормативу регулятивного капіталу через визнання “додаткових збитків за старими проблемними кредитами, за якими був ряд судових процесів". Як наголошувалося, ці банки повинні усунути порушення нормативу до кінця року (через докапіталізацію, реструктуризацію проблемної заборгованості тощо).
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:12

Re: Байки про банки і не тільки....

при розміщенні депозиту на суму від 100 000 грн./20 000 дол.США/10 000 євро максимальна ставка складає 17% річних по депозитам в гривні та 5,25% річних по депозитам в іноземній валюті

http://www.ukrgasbank.com/private/deposits/

банк принадлежащий государству, его продать вроде хотят, какие мысли?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:27

  Kripo написав:банк принадлежащий государству, его продать вроде хотят, какие мысли?

Надувают, чтоб продать. И подороже желательно. Пока можно пользоваться моментом. А дальше смотреть на нового хозяина, если он будет
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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