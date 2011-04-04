Квесторе_поверніться
Зачем Вы постоянно называете банки по кличкам?
Вас от этого жаргона прёт?
Ладно бы сокращенно от названия.
А то, как ...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 23 жов, 2018 19:58
Квесторе_поверніться
Зачем Вы постоянно называете банки по кличкам?
Вас от этого жаргона прёт?
Ладно бы сокращенно от названия.
А то, как ...
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