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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 271272273274
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:58

Квесторе_поверніться
Зачем Вы постоянно называете банки по кличкам?
Вас от этого жаргона прёт? :lol:
Ладно бы сокращенно от названия.
А то, как ...
l66
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:37

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:
  vollena71 написав:Строковий з продовженням
6-9 міс 15,5%
9-12 міс 15,5%
12-18 міс 15,5%
+1,5% річних до вкладів в національній валюті на суму від 100 тис. грн. на строк від 93 до 730 днів (від 3 до 24 місяців)


Виплата процентів - в кінці строку. :cry:

В Руслана 17% на депо з поповненням, виплата щомісячно, ціна 1000 грн.


К Руслану лимит 190 к
В Укргаз можно 2 лимона занести без всяких выносов мозгов.Это я по секрете.
До конца года 2 месяца, покупателей не видать, далее выборы , все будут ждать, потом вторые выборы, короче Укргаз еще год никто не купит, так что на год можно входить.
Да и потом, Укргаз не будет покупать какой-то условный Фунт или Бибибко, его будет покупать только международный банк с репутацией, следовательно он будет выставлять много условий, а все это не так быстро происходит, что опять же упирается в выборы. С этой командой никто не будет разговаривать, т.к. им не долго осталось работать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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