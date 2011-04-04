Квесторе_поверніться
Зачем Вы постоянно называете банки по кличкам?
Вас от этого жаргона прёт?
Ладно бы сокращенно от названия.
А то, как ...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 23 жов, 2018 19:58
Квесторе_поверніться
Зачем Вы постоянно называете банки по кличкам?
Вас от этого жаргона прёт?
Ладно бы сокращенно от названия.
А то, как ...
Додано: Вів 23 жов, 2018 22:37
К Руслану лимит 190 к
В Укргаз можно 2 лимона занести без всяких выносов мозгов.Это я по секрете.
До конца года 2 месяца, покупателей не видать, далее выборы , все будут ждать, потом вторые выборы, короче Укргаз еще год никто не купит, так что на год можно входить.
Да и потом, Укргаз не будет покупать какой-то условный Фунт или Бибибко, его будет покупать только международный банк с репутацией, следовательно он будет выставлять много условий, а все это не так быстро происходит, что опять же упирается в выборы. С этой командой никто не будет разговаривать, т.к. им не долго осталось работать.
Живите своим умом!
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