zzzzzz написав:

В Укргаз можно 2 лимона занести без всяких выносов мозгов.Это я по секрете.До конца года 2 месяца, покупателей не видать, далее выборы , все будут ждать, потом вторые выборы, короче Укргаз еще год никто не купит, так что на год можно входить.Да и потом, Укргаз не будет покупать какой-то условный Фунт или Бибибко, его будет покупать только международный банк с репутацией, следовательно он будет выставлять много условий, а все это не так быстро происходит, что опять же упирается в выборы. С этой командой никто не будет разговаривать, т.к. им не долго осталось работать.