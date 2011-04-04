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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 272273274275
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:19

  vollena71 написав:
  zzzzzz написав:В Укргаз можно 2 лимона занести без всяких выносов мозгов.Это я по секрете.
До конца года 2 месяца, покупателей не видать, далее выборы , все будут ждать, потом вторые выборы, короче Укргаз еще год никто не купит, так что на год можно входить.
Да и потом, Укргаз не будет покупать какой-то условный Фунт или Бибибко, его будет покупать только международный банк с репутацией, следовательно он будет выставлять много условий, а все это не так быстро происходит, что опять же упирается в выборы. С этой командой никто не будет разговаривать, т.к. им не долго осталось работать.

НБУ предоставил рефинансирование Укргазбанку

Під 30% річних...хто буде платити за банкет?
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:22

  Yuri_T написав:
  l66 написав:Квесторе_поверніться
Странно постоянно слышать погоняло из уст солидного человека :wink:
Детский сад)

жаль, что больше одного "+" не поставишь за сообщение.

Кликухой я задаю/выражаю свою интонацию и контекст в разговоре :)
... ну а если солидно хотите, то юзайте официальное название банковского учереждения: Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»
Мы ж ведем беседу, и, надеюсь дружескую, а не претензию оформляем. Да и игра ума никада не помешает :wink:
...и аватары у нас вместо портретофф, заверенных в ОВИРе :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:45

  vollena71 написав:
  zzzzzz написав:В Укргаз можно 2 лимона занести без всяких выносов мозгов.Это я по секрете.
До конца года 2 месяца, покупателей не видать, далее выборы , все будут ждать, потом вторые выборы, короче Укргаз еще год никто не купит, так что на год можно входить.
Да и потом, Укргаз не будет покупать какой-то условный Фунт или Бибибко, его будет покупать только международный банк с репутацией, следовательно он будет выставлять много условий, а все это не так быстро происходит, что опять же упирается в выборы. С этой командой никто не будет разговаривать, т.к. им не долго осталось работать.

НБУ предоставил рефинансирование Укргазбанку

Моё предположение такое:
В Укргазе держат на депо многие областные и городские бюджеты. В конце года они одновременно начинают их снимать и осваивать. Поэтому нужен рефинанс, чтобы перезимовать, пока городские власти не занесут на депо выделенный бюджет на следующий год.
Имхо. Могу ошибаться.
l66
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:55

  l66 написав:пока городские власти не занесут на депо выделенный бюджет на следующий год.


Кто ж им сразу бюджет в начале года даст, всё постепенно.
Хотя истина в ваших словах по поводу судорожного освоения есть.

Чиновники-финансисты уже готовятся к массовому освоению бюджетных средств в декабре - а чтоб не пропало.

"Светлана Бедрега - вице-мэр Одессы призвала чиновников активизироваться и крайне ответственно подойти к вопросам освоения средств. «У нас 25 декабря появился еще один выходной. Предупреждаю всех: в декабре будет очень сложно, поэтому заранее решайте все вопросы с казначейством», — заявила чиновник."

http://dumskaya.net/news/v-merii-rasska ... te-091388/


Кроме того одесская мэрия согласовала кредит в один миллиард гривен в Укргазе, может кто-то еще собирается брать.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:03

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:бо в Руслана щ


что за зверь такой никому не ведомый?!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:08

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Ну і по інших псевдо можу пояснити. Але це тільки займе Ваш і мій час.


а может просто писать названия официальные? Вот вы хоть и форсите свои клички, но они не прижились, не надоело?!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:11

  Kripo написав:
  Квесторе_поверніться написав:бо в Руслана щ


что за зверь такой никому не ведомый?!

Руслан Демчак - всім відомий слуга Народу.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:писать названия официальные

Ось тут... можу помилитися.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:21

  clientage написав:
  Yuri_T написав:
  l66 написав:Квесторе_поверніться
Странно постоянно слышать погоняло из уст солидного человека :wink:
Детский сад)

жаль, что больше одного "+" не поставишь за сообщение.

Кликухой я задаю/выражаю свою интонацию и контекст в разговоре :)
... ну а если солидно хотите, то юзайте официальное название банковского учереждения: Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»
Мы ж ведем беседу, и, надеюсь дружескую, а не претензию оформляем. Да и игра ума никада не помешает :wink:
...и аватары у нас вместо портретофф, заверенных в ОВИРе :mrgreen:

Аргументовано...ніхто і не сперечається...чи?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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