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zzzzzz написав:В Укргаз можно 2 лимона занести без всяких выносов мозгов.Это я по секрете. До конца года 2 месяца, покупателей не видать, далее выборы , все будут ждать, потом вторые выборы, короче Укргаз еще год никто не купит, так что на год можно входить. Да и потом, Укргаз не будет покупать какой-то условный Фунт или Бибибко, его будет покупать только международный банк с репутацией, следовательно он будет выставлять много условий, а все это не так быстро происходит, что опять же упирается в выборы. С этой командой никто не будет разговаривать, т.к. им не долго осталось работать.
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l66 написав:Квесторе_поверніться Странно постоянно слышать погоняло из уст солидного человека Детский сад)
жаль, что больше одного "+" не поставишь за сообщение.
Кликухой я задаю/выражаю свою интонацию и контекст в разговоре ... ну а если солидно хотите, то юзайте официальное название банковского учереждения: Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» Мы ж ведем беседу, и, надеюсь дружескую, а не претензию оформляем. Да и игра ума никада не помешает ...и аватары у нас вместо портретофф, заверенных в ОВИРе
zzzzzz написав:В Укргаз можно 2 лимона занести без всяких выносов мозгов.Это я по секрете. До конца года 2 месяца, покупателей не видать, далее выборы , все будут ждать, потом вторые выборы, короче Укргаз еще год никто не купит, так что на год можно входить. Да и потом, Укргаз не будет покупать какой-то условный Фунт или Бибибко, его будет покупать только международный банк с репутацией, следовательно он будет выставлять много условий, а все это не так быстро происходит, что опять же упирается в выборы. С этой командой никто не будет разговаривать, т.к. им не долго осталось работать.
Моё предположение такое: В Укргазе держат на депо многие областные и городские бюджеты. В конце года они одновременно начинают их снимать и осваивать. Поэтому нужен рефинанс, чтобы перезимовать, пока городские власти не занесут на депо выделенный бюджет на следующий год. Имхо. Могу ошибаться.
l66 написав:пока городские власти не занесут на депо выделенный бюджет на следующий год.
Кто ж им сразу бюджет в начале года даст, всё постепенно. Хотя истина в ваших словах по поводу судорожного освоения есть.
Чиновники-финансисты уже готовятся к массовому освоению бюджетных средств в декабре - а чтоб не пропало.
"Светлана Бедрега - вице-мэр Одессы призвала чиновников активизироваться и крайне ответственно подойти к вопросам освоения средств. «У нас 25 декабря появился еще один выходной. Предупреждаю всех: в декабре будет очень сложно, поэтому заранее решайте все вопросы с казначейством», — заявила чиновник."
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
l66 написав:Квесторе_поверніться Странно постоянно слышать погоняло из уст солидного человека Детский сад)
жаль, что больше одного "+" не поставишь за сообщение.
Кликухой я задаю/выражаю свою интонацию и контекст в разговоре ... ну а если солидно хотите, то юзайте официальное название банковского учереждения: Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» Мы ж ведем беседу, и, надеюсь дружескую, а не претензию оформляем. Да и игра ума никада не помешает ...и аватары у нас вместо портретофф, заверенных в ОВИРе
Аргументовано...ніхто і не сперечається...чи?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.