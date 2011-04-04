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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:55
Додано: Сер 24 жов, 2018 12:29
Вы на вопрос не ответили, что это за банк?!!! Мне если чесно надоело в штирлица играть каждый раз, лезть теперь выяснять какой ему банк принадлежит, это уже ЧЕТВЕРТАЯ серия выяснения "а что это за банк" за 3 года, нервирует.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 24 жов, 2018 12:43
свои "мемы" возникают в клубе - в узком кругу, в своей тусовке, люди специально изобретают "свои сленг" чтобы подчеркнуть что это "их стая". Проверенно что люди хотят быть в такой вот тусовке, у самых успешных блогеров в ютьюбе, лайвжурнале, твиче и так далее всегда есть свой личный особый сленг, из-за него люди фолoвятся и ходят за персоной как за повадорем, чтобы оставаться в "ламповой обставовке" этого вот сленга.
Мне кажеться успех Квестора был тоже в этом его "больничная пaлата банков, поставили капельницу, ранжируем на стеклянные-железные банки".
Но может я и ошибаюсь, но эти вот "пышки"-"барсики"-"русланы" вводимые как снег на голову, они нам не нужны, да и не в клубе мы как-бы, у каждого своя стратегия, тактика и нам нужна оперативная информация о вкусных акциях ну и размышления на тему надежность-профит.
И еще, остальные участники кто пытался ввести тут свой сленг становились клоунами - вспомним "собачек из простоквашино" (когда через год уже его дружок взорвался - типа ничего не понимаю) или казака с его "банкуемо-кайфуемо"...
Может я и не прав...
п.с. перечитал текст и заметил "вкусная акция" - вот это местный сленг
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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