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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 273274275276
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:55

  Квесторе_поверніться написав:
Ну і поповнення без обмежень, бо в Руслана ще є без попонення з виплатою щомісячно з 17,5%...якщо не помиляюсь.


17.25%
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Kripo написав:
  Квесторе_поверніться написав:бо в Руслана щ


что за зверь такой никому не ведомый?!

Руслан Демчак - всім відомий слуга Народу.


Вы на вопрос не ответили, что это за банк?!!! Мне если чесно надоело в штирлица играть каждый раз, лезть теперь выяснять какой ему банк принадлежит, :? это уже ЧЕТВЕРТАЯ серия выяснения "а что это за банк" за 3 года, нервирует. :x :evil:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:43

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:Аргументовано...ніхто і не сперечається...чи?

Та они грусТные, затуркано-зашуганые люди :)
Вот насчет "прижилось" тож слушне зауваження :)


свои "мемы" возникают в клубе - в узком кругу, в своей тусовке, люди специально изобретают "свои сленг" чтобы подчеркнуть что это "их стая". Проверенно что люди хотят быть в такой вот тусовке, у самых успешных блогеров в ютьюбе, лайвжурнале, твиче и так далее всегда есть свой личный особый сленг, из-за него люди фолoвятся и ходят за персоной как за повадорем, чтобы оставаться в "ламповой обставовке" этого вот сленга.
Мне кажеться успех Квестора был тоже в этом его "больничная пaлата банков, поставили капельницу, ранжируем на стеклянные-железные банки".
Но может я и ошибаюсь, но эти вот "пышки"-"барсики"-"русланы" вводимые как снег на голову, они нам не нужны, да и не в клубе мы как-бы, у каждого своя стратегия, тактика и нам нужна оперативная информация о вкусных акциях ну и размышления на тему надежность-профит.
И еще, остальные участники кто пытался ввести тут свой сленг становились клоунами - вспомним "собачек из простоквашино" (когда через год уже его дружок взорвался - типа ничего не понимаю) или казака с его "банкуемо-кайфуемо"... :lol:

Может я и не прав...

п.с. перечитал текст и заметил "вкусная акция" - вот это местный сленг :mrgreen:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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