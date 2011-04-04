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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:55
Додано: Сер 24 жов, 2018 12:29
Вы на вопрос не ответили, что это за банк?!!! Мне если чесно надоело в штирлица играть каждый раз, лезть теперь выяснять какой ему банк принадлежит, это уже ЧЕТВЕРТАЯ серия выяснения "а что это за банк" за 3 года, нервирует.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 24 жов, 2018 12:43
свои "мемы" возникают в клубе - в узком кругу, в своей тусовке, люди специально изобретают "свои сленг" чтобы подчеркнуть что это "их стая". Проверенно что люди хотят быть в такой вот тусовке, у самых успешных блогеров в ютьюбе, лайвжурнале, твиче и так далее всегда есть свой личный особый сленг, из-за него люди фолoвятся и ходят за персоной как за повадорем, чтобы оставаться в "ламповой обставовке" этого вот сленга.
Мне кажеться успех Квестора был тоже в этом его "больничная пaлата банков, поставили капельницу, ранжируем на стеклянные-железные банки".
Но может я и ошибаюсь, но эти вот "пышки"-"барсики"-"русланы" вводимые как снег на голову, они нам не нужны, да и не в клубе мы как-бы, у каждого своя стратегия, тактика и нам нужна оперативная информация о вкусных акциях ну и размышления на тему надежность-профит.
И еще, остальные участники кто пытался ввести тут свой сленг становились клоунами - вспомним "собачек из простоквашино" (когда через год уже его дружок взорвался - типа ничего не понимаю) или казака с его "банкуемо-кайфуемо"...
Может я и не прав...
п.с. перечитал текст и заметил "вкусная акция" - вот это местный сленг
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:01
Re: Байки про банки і не тільки....
да правы, согласен
Просто всему есть мера. И даже раздражение до некоторой степени бодрит
Но вот когда уже рвотный рефлекс возникает, то пора, наверное, и завязывать.
Хотя все ж зависит от точки зрения, отношения, восприятия... кому клоунада, а кому -- вся его жизнь
Сильно пресно тоже плохо, и Правила Форума выписаны относительно этого тож однозначно (не в мою пользу)
ПС. А погуглить Руслана Демчака совсем не трудно, и польза будет для актуализации инф-и о нем перед анализом его банка
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:04
Re: Байки про банки і не тільки....
Понимаю,что здесь много серъёзных и очень людей,но лично мне так прикольней и я на форуме меньше,чем Вы,но знаю уже все клички и вот недавно для себя узнал кто такой Бабай-банк!P.S.Если что не понятно,то можно и переспросить!
Додано: Сер 24 жов, 2018 14:20
Kripo
детский сад в песочнице играется им не до вас....
а если честно поддерживаю - ощущение беседы неполовозрелых подростков, которые в садике не доиграли.... на финансовом форуме
Додано: Сер 24 жов, 2018 14:23
может вам и трусы на голове носить по приколу.... у каждого свой диагноз и право выбора за вами, только в приличном обществе от таких дистанцируются.
Додано: Сер 24 жов, 2018 14:37
эт казуистика обыкновенная
долой догмы
свобода каждого, ограничена только свободой другого
... делайте хоть что-нибудь!
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