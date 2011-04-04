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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 274275276277
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:59

  Yuri_T написав:
  clientage написав:эт казуистика обыкновенная :lol:

шароварщина

даже с таким определением готов согласиться, т.к. считаю, шо он допустим в общении между коллегами, друзьями в непринужденной беседе
А строгость и чопорность мона оставить для присутственных мест
А нейтральность -- для новичка в чужой компании
Расслабтесь, снимите пижак с карманАми, расстегните ворот рубашки, подкатайте манжеты (запанки не забудьте в левый карман пижака засунуть, небось дорогие ж), мона пригубить каняку на один палец (10г) и... вперде, нас ждут непринужденные, иногда с подколами, житейские истории с банками... жестяными и стекляными :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:47

  Kripo написав:
  Квесторе_поверніться написав:бо в Руслана щ


что за зверь такой никому не ведомый?!


Я честно говоря подумал, что Вы прикалываетесь: вчера в 19:48 было здесь написано, кто такой Руслан, а сегодня в 9:45 повторено, почти перед Вами... :)
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:13

  Квесторе_поверніться написав:Ну і по інших псевдо можу пояснити. Але це тільки займе Ваш і мій час. :oops:
Краще окрему тему на форумі створили, якщо це можливо, і в ній розмістили розшифрування фінансового сленгу про назви банків ;)
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