Додано: Сер 24 жов, 2018 20:41

Господа.

Нужен совет.

Скажите ... как щас банки черпают данные о том что ФОП?

Ну к примеру .. человек был не ФОП, когад открывал счет, но стал ФОПом ужебудучи клиентом этого банка?

Банк об этом факте узнает? Как скоро?

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