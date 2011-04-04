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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 275276277278>
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:59

  Yuri_T написав:
  clientage написав:эт казуистика обыкновенная :lol:

шароварщина

даже с таким определением готов согласиться, т.к. считаю, шо он допустим в общении между коллегами, друзьями в непринужденной беседе
А строгость и чопорность мона оставить для присутственных мест
А нейтральность -- для новичка в чужой компании
Расслабтесь, снимите пижак с карманАми, расстегните ворот рубашки, подкатайте манжеты (запанки не забудьте в левый карман пижака засунуть, небось дорогие ж), мона пригубить каняку на один палец (10г) и... вперде, нас ждут непринужденные, иногда с подколами, житейские истории с банками... жестяными и стекляными :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:47

  Kripo написав:
  Квесторе_поверніться написав:бо в Руслана щ


что за зверь такой никому не ведомый?!


Я честно говоря подумал, что Вы прикалываетесь: вчера в 19:48 было здесь написано, кто такой Руслан, а сегодня в 9:45 повторено, почти перед Вами... :)
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:13

  Квесторе_поверніться написав:Ну і по інших псевдо можу пояснити. Але це тільки займе Ваш і мій час. :oops:
Краще окрему тему на форумі створили, якщо це можливо, і в ній розмістили розшифрування фінансового сленгу про назви банків ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:44

  Yuri_T написав:
  clientage написав:эт казуистика обыкновенная :lol:

шароварщина


-волюнтаризм
-в моем доме прошу не выражаться
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Наприклад. Шаромига-Глобус, псевдо пішло від того що ще нікому (на цьому форумі) не вдалося отримати від аХцій які проводить банка.


Вдалося , все нормуль. Даже финмон НЕ БЕСПОКОИТ.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:39

  MASolomko написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ну і по інших псевдо можу пояснити. Але це тільки займе Ваш і мій час. :oops:
Краще окрему тему на форумі створили, якщо це можливо, і в ній розмістили розшифрування фінансового сленгу про назви банків ;)

Алла, Аллюсик, Алка, Адка (обид.) - Альфа Банк, по имени робота-автоответчика КЦ
Бегемот, Зелёный, примат (обид.) - ПриватБанк
Валя, Валька, Райф, Кони - Райфайзен Банк Аваль, различные ассоциации в т.ч. и с логотипом
Земеля - Банк Земельный капитал
КоКо, Конь (обид.), СоСо - Конкорд Банк, ассоциации с владелицами Соседками
Моня - Монобанк
Півень - Банк Південний
Поляк, Поляк ст. - КредоБанк
Поляк мл., Пшек (обид.), Дея (обид.) - ИдеяБанк
Пышка, Мій, ощАд (обид.) - ОщадБанк
Банк Руслана - RwS Банк с владельцем Русланом Демчаком
Сима, Симка - УкрЭксИмБанк
Тася, Таська, Таз, Комса - ТАСКомбанк с комсомольским прошлым СЛТ
Фарсик, Барсик, Скунс (обид.) - Форвард (бывший БРС), за обидную кличку банит ОфПред :)
Цыган - ОТПБанк с венгерскими акционерами
Шарик, Кулька, Бульбик(обид.), шаромыжник (обид.) - ГлобусБанк

ПС. И вообщем то это не обидные клички, а реальные ники для выражения своего отношения к банке в разничных ситуациях :wink:
Востаннє редагувалось clientage в Сер 24 жов, 2018 20:41, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:41

Господа.
Нужен совет.
Скажите ... как щас банки черпают данные о том что ФОП?
Ну к примеру .. человек был не ФОП, когад открывал счет, но стал ФОПом ужебудучи клиентом этого банка?
Банк об этом факте узнает? Как скоро?
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:Банк об этом факте узнает? Как скоро?

Как только возникнет желание это проверить:
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
Вводите "инвентарный номер" ФОПа - получаете информацию.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:59

  Сибарит написав:
  IMPRINTER написав:Банк об этом факте узнает? Как скоро?

Как только возникнет желание это проверить:
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
Вводите "инвентарный номер" ФОПа - получаете информацию.


я думаю оно само тянется из реестра как-то ...
им что желать нечего сидеть вручную проверять каждого?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:07

  IMPRINTER написав:Господа.
Нужен совет.
Скажите ... как щас банки черпают данные о том что ФОП?
Ну к примеру .. человек был не ФОП, когад открывал счет, но стал ФОПом ужебудучи клиентом этого банка?
Банк об этом факте узнает? Как скоро?


А августе по наущению налоговой была сверка, и банки передали все личные счета ФОПов по этой сверке в налоговую, судя по всему и общий оборот по каждой карте. По крайней мере об этом отрапортовал Бамбизов, заместитель начальника ДФС.
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