даже с таким определением готов согласиться, т.к. считаю, шо он допустим в общении между коллегами, друзьями в непринужденной беседе
А строгость и чопорность мона оставить для присутственных мест
А нейтральность -- для новичка в чужой компании
Расслабтесь, снимите пижак с карманАми, расстегните ворот рубашки, подкатайте манжеты (запанки не забудьте в левый карман пижака засунуть, небось дорогие ж), мона пригубить каняку на один палец (10г) и... вперде, нас ждут непринужденные, иногда с подколами, житейские истории с банками... жестяными и стекляными