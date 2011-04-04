Додано: Сер 24 жов, 2018 21:18

Квесторе_поверніться написав: l66 написав: Квесторе_поверніться

Странно постоянно слышать погоняло из уст солидного человека

Детский сад) Странно постоянно слышать погоняло из уст солидного человекаДетский сад)

Ця солідність часом так вганяє в смуток. Ця солідність часом так вганяє в смуток.

Христос каже до своїх учнів «Пустіть дітей, нехай ідуть до мене; не бороніть їм: таких бо Царство Боже. Істинно кажу вам: Хто Царства Божого не прийме як дитина, той не ввійде до нього»(Лк. 18:17). А в іншому місті Христос поставив дитину прикладом для наслідування: «Якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете в Небесне Царство» (Мт. 18:3).Дитина в очах Христа є прикладом для того, як потрібно «завойовувати» Царство Боже. Так, скажемо ми, - це чудово, але з цього виникають деякі питання: У чому той маленький, часто шибеник може бути вчителем для дорослих, врівноважених, сформованих людей ? Чому дорослі особи можуть навчитися у того крихітного, беззахисного творіння ? Які риси цих бешкетників можуть допомогти дорослим по справжньому зрозуміти життя ? І ще багато подібного…У третій главі Євангелія від Йоана в нічній розмові Никодима і Христа, в першого виникло запитання: «Як може чоловік народитись, коли вже старий»?(Йо. 3:4) Це запитання є дуже влучним у нашому контексті. Часто-густо, особи яким щойно виповнилось 20 років, які ще не дійшли навіть до екватору свого життєвого шляху чомусь є жахливими старими песимістами. На жаль люди швидко старіють, швидко зневірюються в оточуючих, в собі. У досвіді людей накопичується велика кількість зранень, які придавлюють і становлять важку перепону в стосунках із оточуючими. Часто нам потрібно народжуватись заново і вчитися стосунків із Богом і ближніми у дітей. Лише вбиваючи знову і знову старого песиміста, який живе у нашій душі, як славнозвісні фенікси зможемо народжуватись з новими силами, з новим прагненням вчитися і жити. У цьому нам мають допомогти діти. Їхнє життя є прикладом для всіх нас дорослих і «навчених» жити. Вони, які тільки розпочинають крокувати по своїй життєвій стежці, є найкращими вчителями життя.