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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:18

Будьмо як діти!

  Квесторе_поверніться написав:
  l66 написав:Квесторе_поверніться
Странно постоянно слышать погоняло из уст солидного человека :wink:
Детский сад)

Ця солідність часом так вганяє в смуток. :(

Христос каже до своїх учнів «Пустіть дітей, нехай ідуть до мене; не бороніть їм: таких бо Царство Боже. Істинно кажу вам: Хто Царства Божого не прийме як дитина, той не ввійде до нього»(Лк. 18:17). А в іншому місті Христос поставив дитину прикладом для наслідування: «Якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете в Небесне Царство» (Мт. 18:3).

Дитина в очах Христа є прикладом для того, як потрібно «завойовувати» Царство Боже. Так, скажемо ми, - це чудово, але з цього виникають деякі питання: У чому той маленький, часто шибеник може бути вчителем для дорослих, врівноважених, сформованих людей ? Чому дорослі особи можуть навчитися у того крихітного, беззахисного творіння ? Які риси цих бешкетників можуть допомогти дорослим по справжньому зрозуміти життя ? І ще багато подібного…

У третій главі Євангелія від Йоана в нічній розмові Никодима і Христа, в першого виникло запитання: «Як може чоловік народитись, коли вже старий»?(Йо. 3:4) Це запитання є дуже влучним у нашому контексті. Часто-густо, особи яким щойно виповнилось 20 років, які ще не дійшли навіть до екватору свого життєвого шляху чомусь є жахливими старими песимістами. На жаль люди швидко старіють, швидко зневірюються в оточуючих, в собі. У досвіді людей накопичується велика кількість зранень, які придавлюють і становлять важку перепону в стосунках із оточуючими. Часто нам потрібно народжуватись заново і вчитися стосунків із Богом і ближніми у дітей. Лише вбиваючи знову і знову старого песиміста, який живе у нашій душі, як славнозвісні фенікси зможемо народжуватись з новими силами, з новим прагненням вчитися і жити. У цьому нам мають допомогти діти. Їхнє життя є прикладом для всіх нас дорослих і «навчених» жити. Вони, які тільки розпочинають крокувати по своїй життєвій стежці, є найкращими вчителями життя.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:35

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:Вони, які тільки розпочинають крокувати по своїй життєвій стежці, є найкращими вчителями життя.

Всі діти хочуть стати дорослими і стають їми, однак мало хто з дорослих може стати дитиною, навідь коли захоче. Більше того, якщо дорослий став дитиною, то навряд він після цього знову стане дорослим :(
Дорослий -- це в першу чергу відповідальність за свої дії. Навпроти, дитина -- повна безвідповідальність, причому часто ще й безкарна на милість Божу!

Чувствую забанят меня седня. Пойду спать
:lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:36

  clientage написав:
  Козак-характерник написав:Вони, які тільки розпочинають крокувати по своїй життєвій стежці, є найкращими вчителями життя.

Всі діти хочуть стати дорослими і стають їми, однак мало хто з дорослих може стати дитиною, навідь коли захоче. Більше того, якщо дорослий став дитиною, то навряд він після цього знову стане дорослим :(
Дорослий -- це в першу чергу відповідальність за свої дії. Навпроти, дитина -- повна безвідповідальність, причому часто ще й безкарна на милість Божу!

Чувствую забанят меня седня. Пойду спать
:lol: :lol: :lol:

Ось Вам приклад. Це я. Ніколи не хотів бути дорослим, не був і вже не стану. :P Дорослий - це не відповідальність, а маска на Хеллоуїн.
Зображення
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:45

  Козак-характерник написав:
  clientage написав:
  Козак-характерник написав:Вони, які тільки розпочинають крокувати по своїй життєвій стежці, є найкращими вчителями життя.

Всі діти хочуть стати дорослими і стають їми, однак мало хто з дорослих може стати дитиною, навідь коли захоче. Більше того, якщо дорослий став дитиною, то навряд він після цього знову стане дорослим :(
Дорослий -- це в першу чергу відповідальність за свої дії. Навпроти, дитина -- повна безвідповідальність, причому часто ще й безкарна на милість Божу!

Чувствую забанят меня седня. Пойду спать
:lol: :lol:

Дорослий - це не відповідальність, а маска на Хеллоуїн.
Ось Вам приклад. Це я. Ніколи не хотів бути дорослим, не був і вже не стану. :P

Боже дитя, ласкове та ніжне... з горщиком. Нічого не цурається, нічого не боїться, каже тільки правду і робить тільки справні речі :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 275276277278
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