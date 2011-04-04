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l66 написав:Квесторе_поверніться Странно постоянно слышать погоняло из уст солидного человека Детский сад)
Ця солідність часом так вганяє в смуток.
Христос каже до своїх учнів «Пустіть дітей, нехай ідуть до мене; не бороніть їм: таких бо Царство Боже. Істинно кажу вам: Хто Царства Божого не прийме як дитина, той не ввійде до нього»(Лк. 18:17). А в іншому місті Христос поставив дитину прикладом для наслідування: «Якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете в Небесне Царство» (Мт. 18:3).
Дитина в очах Христа є прикладом для того, як потрібно «завойовувати» Царство Боже. Так, скажемо ми, - це чудово, але з цього виникають деякі питання: У чому той маленький, часто шибеник може бути вчителем для дорослих, врівноважених, сформованих людей ? Чому дорослі особи можуть навчитися у того крихітного, беззахисного творіння ? Які риси цих бешкетників можуть допомогти дорослим по справжньому зрозуміти життя ? І ще багато подібного…
У третій главі Євангелія від Йоана в нічній розмові Никодима і Христа, в першого виникло запитання: «Як може чоловік народитись, коли вже старий»?(Йо. 3:4) Це запитання є дуже влучним у нашому контексті. Часто-густо, особи яким щойно виповнилось 20 років, які ще не дійшли навіть до екватору свого життєвого шляху чомусь є жахливими старими песимістами. На жаль люди швидко старіють, швидко зневірюються в оточуючих, в собі. У досвіді людей накопичується велика кількість зранень, які придавлюють і становлять важку перепону в стосунках із оточуючими. Часто нам потрібно народжуватись заново і вчитися стосунків із Богом і ближніми у дітей. Лише вбиваючи знову і знову старого песиміста, який живе у нашій душі, як славнозвісні фенікси зможемо народжуватись з новими силами, з новим прагненням вчитися і жити. У цьому нам мають допомогти діти. Їхнє життя є прикладом для всіх нас дорослих і «навчених» жити. Вони, які тільки розпочинають крокувати по своїй життєвій стежці, є найкращими вчителями життя.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник написав:Вони, які тільки розпочинають крокувати по своїй життєвій стежці, є найкращими вчителями життя.
Всі діти хочуть стати дорослими і стають їми, однак мало хто з дорослих може стати дитиною, навідь коли захоче. Більше того, якщо дорослий став дитиною, то навряд він після цього знову стане дорослим Дорослий -- це в першу чергу відповідальність за свої дії. Навпроти, дитина -- повна безвідповідальність, причому часто ще й безкарна на милість Божу!
Козак-характерник написав:Вони, які тільки розпочинають крокувати по своїй життєвій стежці, є найкращими вчителями життя.
Всі діти хочуть стати дорослими і стають їми, однак мало хто з дорослих може стати дитиною, навідь коли захоче. Більше того, якщо дорослий став дитиною, то навряд він після цього знову стане дорослим Дорослий -- це в першу чергу відповідальність за свої дії. Навпроти, дитина -- повна безвідповідальність, причому часто ще й безкарна на милість Божу!
Чувствую забанят меня седня. Пойду спать
Ось Вам приклад. Це я. Ніколи не хотів бути дорослим, не був і вже не стану. Дорослий - це не відповідальність, а маска на Хеллоуїн.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник написав:Вони, які тільки розпочинають крокувати по своїй життєвій стежці, є найкращими вчителями життя.
Всі діти хочуть стати дорослими і стають їми, однак мало хто з дорослих може стати дитиною, навідь коли захоче. Більше того, якщо дорослий став дитиною, то навряд він після цього знову стане дорослим Дорослий -- це в першу чергу відповідальність за свої дії. Навпроти, дитина -- повна безвідповідальність, причому часто ще й безкарна на милість Божу!
Чувствую забанят меня седня. Пойду спать
Дорослий - це не відповідальність, а маска на Хеллоуїн. Ось Вам приклад. Це я. Ніколи не хотів бути дорослим, не був і вже не стану.
Боже дитя, ласкове та ніжне... з горщиком. Нічого не цурається, нічого не боїться, каже тільки правду і робить тільки справні речі