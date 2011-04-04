RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 09:36

  IMPRINTER написав:
  Сибарит написав:
  IMPRINTER написав:Банк об этом факте узнает? Как скоро?

Как только возникнет желание это проверить:
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
Вводите "инвентарный номер" ФОПа - получаете информацию.


я думаю оно само тянется из реестра как-то ...
им что желать нечего сидеть вручную проверять каждого?

каждого по кругу врядли,
а вот при открытии нового счета, думаю проверяют
J
 
Повідомлень: 4093
З нами з: 19.01.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 09:43

cashback

У кого cashback больше?
Сейчас активно пользуюсь Альфой на кафе/бары 5%. Монобанк тоже 3%.
Может, есть предложения интереснее?
Rainbow
 
Повідомлень: 1890
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 402 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 275276277278
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 203027
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 71868
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 16692
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.