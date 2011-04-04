Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 25 жов, 2018 09:36
IMPRINTER написав: Сибарит написав: IMPRINTER написав:
Банк об этом факте узнает? Как скоро?
Как только возникнет желание это проверить:
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
Вводите "инвентарный номер" ФОПа - получаете информацию.
я думаю оно само тянется из реестра как-то ...
им что желать нечего сидеть вручную проверять каждого?
каждого по кругу врядли,
а вот при открытии нового счета, думаю проверяют
J
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Додано: Чет 25 жов, 2018 09:43
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cashback больше? Сейчас активно пользуюсь Альфой на кафе/бары 5%. Монобанк тоже 3%. Может, есть предложения интереснее?
Rainbow
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