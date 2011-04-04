У кого cashback больше?
Сейчас активно пользуюсь Альфой на кафе/бары 5%. Монобанк тоже 3%.
Может, есть предложения интереснее?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 25 жов, 2018 09:43
cashback
У кого cashback больше?
Сейчас активно пользуюсь Альфой на кафе/бары 5%. Монобанк тоже 3%.
Может, есть предложения интереснее?
Додано: Чет 25 жов, 2018 10:51
Вы эти все уже проверили?
Лучшая карта для cashback'а
Кредитні картки c кешбеком
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 25 жов, 2018 13:35
Рефінансування все таки під 20% річних.
За даними НБУ, 19 жовтня він надав Укргазбанку кредит на 3 млрд грн під заставу пулу активів.
Раніше центробанк наводив інформацію, що у вказану дату рефінансування було надане одному банку під 20% річних на 84 дні.
Додано: Чет 25 жов, 2018 14:42
НБУ оставил учетную ставку на прежнем уровне - 18%
Прогноз инфляции до конца года увеличен с 8,9% до 10,1%
Живите своим умом!
Додано: Чет 25 жов, 2018 16:58
Банку не нравится выписка с онлайн банка другого банка хочет именно выписку с отделения с штампиком
Можно ли поставить штамп на выписку с онлайн банка в отделении этого банка?
Востаннє редагувалось Ukrainian в Чет 25 жов, 2018 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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