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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 09:43

cashback

У кого cashback больше?
Сейчас активно пользуюсь Альфой на кафе/бары 5%. Монобанк тоже 3%.
Может, есть предложения интереснее?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:51

  Rainbow написав:У кого cashback больше?
Сейчас активно пользуюсь Альфой на кафе/бары 5%. Монобанк тоже 3%.
Может, есть предложения интереснее?

Вы эти все уже проверили? :wink:
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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:35

  Квесторе_поверніться написав:
  vollena71 написав:
  zzzzzz написав:В Укргаз можно 2 лимона занести без всяких выносов мозгов.Это я по секрете.
До конца года 2 месяца, покупателей не видать, далее выборы , все будут ждать, потом вторые выборы, короче Укргаз еще год никто не купит, так что на год можно входить.
Да и потом, Укргаз не будет покупать какой-то условный Фунт или Бибибко, его будет покупать только международный банк с репутацией, следовательно он будет выставлять много условий, а все это не так быстро происходит, что опять же упирается в выборы. С этой командой никто не будет разговаривать, т.к. им не долго осталось работать.

НБУ предоставил рефинансирование Укргазбанку

Під 30% річних...хто буде платити за банкет?

Рефінансування все таки під 20% річних.

За даними НБУ, 19 жовтня він надав Укргазбанку кредит на 3 млрд грн під заставу пулу активів.

Раніше центробанк наводив інформацію, що у вказану дату рефінансування було надане одному банку під 20% річних на 84 дні.
http://финбаланс.ком.юа/news/Ukrhazban ... 3-mlrd-hrn
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:42

НБУ оставил учетную ставку на прежнем уровне - 18%

Прогноз инфляции до конца года увеличен с 8,9% до 10,1%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:58

Банку не нравится выписка с онлайн банка другого банка хочет именно выписку с отделения с штампиком
Можно ли поставить штамп на выписку с онлайн банка в отделении этого банка?
Востаннє редагувалось Ukrainian в Чет 25 жов, 2018 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:59

Так, можна.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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