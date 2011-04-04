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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:55
Квесторе_поверніться написав:
Буржуїнам платять 9 чистими а маленькому українцю 5 грязними...то є ганьба можновладцям. І шо робить?
Вам - ничего. То большая политика - п1дтримують 1нвестиц1йну приваблив1сть держави УКРА1НА. Не все так просто .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:15
Goodman написав: Квесторе_поверніться написав:
Буржуїнам платять 9 чистими а маленькому українцю 5 грязними...то є ганьба можновладцям. І шо робить?
Вам - ничего. То большая политика - п1дтримують 1нвестиц1йну приваблив1сть держави УКРА1НА. Не все так просто .
Це є геноцид внутрішнього інвестора...слід створити йому привабливість і він 10 млрд валюти занесе в банки під менший прОцент ніж 9%.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:29
clientage написав:
Алла, Аллюсик, Алка, Адка (обид.) - Альфа Банк, по имени робота-автоответчика КЦ
Бегемот, Зелёный, примат (обид.) - ПриватБанк
Валя, Валька, Райф, Кони - Райфайзен Банк Аваль, различные ассоциации в т.ч. и с логотипом
Земеля - Банк Земельный капитал
КоКо, Конь (обид.), СоСо - Конкорд Банк, ассоциации с владелицами Соседками
Моня - Монобанк
Півень - Банк Південний
Поляк, Поляк ст. - КредоБанк
Поляк мл., Пшек (обид.), Дея (обид.) - ИдеяБанк
Пышка, Мій, ощАд (обид.) - ОщадБанк
Банк Руслана - RwS Банк с владельцем Русланом Демчаком
Сима, Симка - УкрЭксИмБанк
Тася, Таська, Таз, Комса - ТАСКомбанк с комсомольским прошлым СЛТ
Фарсик, Барсик, Скунс (обид.) - Форвард (бывший БРС), за обидную кличку банит ОфПред
Цыган - ОТПБанк с венгерскими акционерами
Шарик, Кулька, Бульбик(обид.), шаромыжник (обид.) - ГлобусБанк
ПС. И вообщем то это не обидные клички, а реальные ники для выражения своего отношения к банке в разничных ситуациях Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
А де Бабайбанк?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:34
Квесторе_поверніться написав:
Це є геноцид внутрішнього інвестора...слід створити йому привабливість і він 10 млрд валюти занесе в банки під менший прОцент ніж 9%.
А под какой процент эти банки прокредитуют правительство, если сами возьмут около 9?
Не путайте банки с казначейством.
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Сибарит
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:40
Сибарит написав: Квесторе_поверніться написав:
Це є геноцид внутрішнього інвестора...слід створити йому привабливість і він 10 млрд валюти занесе в банки під менший прОцент ніж 9%.
А под какой процент эти банки прокредитуют правительство, если сами возьмут около 9?
Не путайте банки с казначейством.
Так від 5% до 9% є зазор в 4% - слід гнучко цією свободою скористатися.
Перше Фонд підняти в разів 5 до 1 млн. Процент в доларі збільшити хоча б до 7.
І імярек занесе занесе в банки троха. Ні?
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:46
Квесторе_поверніться написав:
Процент в доларі збільшити хоча б до 7.
І імярек занесе занесе в банки троха. Ні?
В банк занесет, но банку нужно компенсировать затраты на собирание этих крох и еще получить процентный доход. Да еще и компенсировать риски, как страновые, так и от разницы в сроках размещения. На выхлопе кредитование от этих банков будет дороже, чем на внешних рынках.
Даже госбанки ведут деятельность по общим со всеми критериям. Они не могут себе позволить бесплатно собирать деньги для правительства.
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Сибарит
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