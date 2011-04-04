RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 276277278279
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Буржуїнам платять 9 чистими а маленькому українцю 5 грязними...то є ганьба можновладцям. І шо робить?


Вам - ничего. То большая политика - п1дтримують 1нвестиц1йну приваблив1сть держави УКРА1НА. Не все так просто .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2534
З нами з: 23.11.14
Подякував: 565 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:15

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Буржуїнам платять 9 чистими а маленькому українцю 5 грязними...то є ганьба можновладцям. І шо робить?


Вам - ничего. То большая политика - п1дтримують 1нвестиц1йну приваблив1сть держави УКРА1НА. Не все так просто .

Це є геноцид внутрішнього інвестора...слід створити йому привабливість і він 10 млрд валюти занесе в банки під менший прОцент ніж 9%.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25882
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:29

  clientage написав:
  MASolomko написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ну і по інших псевдо можу пояснити. Але це тільки займе Ваш і мій час. :oops:
Краще окрему тему на форумі створили, якщо це можливо, і в ній розмістили розшифрування фінансового сленгу про назви банків ;)

Алла, Аллюсик, Алка, Адка (обид.) - Альфа Банк, по имени робота-автоответчика КЦ
Бегемот, Зелёный, примат (обид.) - ПриватБанк
Валя, Валька, Райф, Кони - Райфайзен Банк Аваль, различные ассоциации в т.ч. и с логотипом
Земеля - Банк Земельный капитал
КоКо, Конь (обид.), СоСо - Конкорд Банк, ассоциации с владелицами Соседками
Моня - Монобанк
Півень - Банк Південний
Поляк, Поляк ст. - КредоБанк
Поляк мл., Пшек (обид.), Дея (обид.) - ИдеяБанк
Пышка, Мій, ощАд (обид.) - ОщадБанк
Банк Руслана - RwS Банк с владельцем Русланом Демчаком
Сима, Симка - УкрЭксИмБанк
Тася, Таська, Таз, Комса - ТАСКомбанк с комсомольским прошлым СЛТ
Фарсик, Барсик, Скунс (обид.) - Форвард (бывший БРС), за обидную кличку банит ОфПред :)
Цыган - ОТПБанк с венгерскими акционерами
Шарик, Кулька, Бульбик(обид.), шаромыжник (обид.) - ГлобусБанк

ПС. И вообщем то это не обидные клички, а реальные ники для выражения своего отношения к банке в разничных ситуациях :wink:

Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

А де Бабайбанк? :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25882
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:34

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Це є геноцид внутрішнього інвестора...слід створити йому привабливість і він 10 млрд валюти занесе в банки під менший прОцент ніж 9%.

А под какой процент эти банки прокредитуют правительство, если сами возьмут около 9?
Не путайте банки с казначейством.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3340
З нами з: 02.09.15
Подякував: 741 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:40

  Сибарит написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це є геноцид внутрішнього інвестора...слід створити йому привабливість і він 10 млрд валюти занесе в банки під менший прОцент ніж 9%.

А под какой процент эти банки прокредитуют правительство, если сами возьмут около 9?
Не путайте банки с казначейством.

Так від 5% до 9% є зазор в 4% - слід гнучко цією свободою скористатися.
Перше Фонд підняти в разів 5 до 1 млн. Процент в доларі збільшити хоча б до 7.
І імярек занесе занесе в банки троха. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25882
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Процент в доларі збільшити хоча б до 7.
І імярек занесе занесе в банки троха. Ні?

В банк занесет, но банку нужно компенсировать затраты на собирание этих крох и еще получить процентный доход. Да еще и компенсировать риски, как страновые, так и от разницы в сроках размещения. На выхлопе кредитование от этих банков будет дороже, чем на внешних рынках.
Даже госбанки ведут деятельность по общим со всеми критериям. Они не могут себе позволить бесплатно собирать деньги для правительства.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3340
З нами з: 02.09.15
Подякував: 741 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 276277278279
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 203044
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 71893
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 16694
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62946)
26.10.2018 19:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.