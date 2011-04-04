Вам - ничего. То большая политика - п1дтримують 1нвестиц1йну приваблив1сть держави УКРА1НА. Не все так просто .
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Вам - ничего. То большая политика - п1дтримують 1нвестиц1йну приваблив1сть держави УКРА1НА. Не все так просто .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:15
Це є геноцид внутрішнього інвестора...слід створити йому привабливість і він 10 млрд валюти занесе в банки під менший прОцент ніж 9%.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:29
А де Бабайбанк?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:34
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:40
Так від 5% до 9% є зазор в 4% - слід гнучко цією свободою скористатися.
Перше Фонд підняти в разів 5 до 1 млн. Процент в доларі збільшити хоча б до 7.
І імярек занесе занесе в банки троха. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:46
Re: Байки про банки і не тільки....
В банк занесет, но банку нужно компенсировать затраты на собирание этих крох и еще получить процентный доход. Да еще и компенсировать риски, как страновые, так и от разницы в сроках размещения. На выхлопе кредитование от этих банков будет дороже, чем на внешних рынках.
Даже госбанки ведут деятельность по общим со всеми критериям. Они не могут себе позволить бесплатно собирать деньги для правительства.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:11
Перевів у Америку. Великих сум тут не зберігаю": Коболєв про багатомільйонну премію
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що всю суму своєї багатомільйонної премії за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмі перевів своїй мамі в США.
Він пояснив, що змушений був піти на це через побоювання про арешт його активів в Україні.
"Я перевів гроші мамі в Америку. Вона там живе з 2006 чи 2008 року, більше десяти років точно. Якщо я програю апеляцію у 8 млрд гривень проти мене, то що трапиться з моїм майном тут?" — запитав Коболєв.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:32
Я давно вже кажу про геноцид національного золотогоршочництва... Спочатку кроль - падлюка з наЛОХом...Потім відсотки порізали... Всі на антинаЛОХовий майдан! Це означає йти мерзнути на майдані, а виносити на знак протесту всі гроші з банків. Ось нехай вони лапу посмокчуть, а потім прийдуть на поклон! Ми їм око на дупу натягнемо! Кроля на палю!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 26 жов, 2018 22:03
Козак-характерник
Пока, клоун, ты сам натянулся "на палю". Криптодурь попустила, опять приполз со своим нытьём?
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