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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 277278279280
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 05:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Буржуїнам платять 9 чистими а маленькому українцю 5 грязними...то є ганьба можновладцям.


Сьогоднішнє ДТ на цю тему устами Самаєвої чому так:
І є лише одна причина, що пояснює, чому ми змушені позичати під 10% зараз, хоча могли це зробити в лютому під 5%, — це президент, який на той момент уперто опирався створенню Антикорупційного суду. Саме він відповідальний за те, що технічна місія МВФ, яка працювала в Києві з 12 по 16 лютого, поїхала, не уклавши з нами ніяких домовленостей, що фактично закрило Україні доступ на зовнішні ринки у найбільш вдалий для цього період.
На латання 70-мільярдної діри держбюджету із зовнішнього фінансування піде 1,275 млрд дол. Тобто рівно стільки, скільки спочатку хотів залучати Мінфін, коли зрозумів, що на внутрішньому ринку вже вибрав усю наявну валюту.
Ще 725 млн дол. підуть на погашення зовсім недавно взятого піврічного бридж-кредиту. Пам'ятаєте, наприкінці серпня Мінфін залучав кошти з дисконтом і під 9% річних, щоб у вересні провести планові виплати за зовнішніми позиками. Тепер ми взяли кредит під 9,25%, щоб віддати кредит під 9%, — безглузда й нещадна стратегія управління зовнішнім боргом. https://dt.ua/internal/podatok-na-zhadi ... 2207_.html

І ще табличка звідти
Зображення

  Сибарит написав:Даже госбанки ведут деятельность по общим со всеми критериям. Они не могут себе позволить бесплатно собирать деньги для правительства.

Приват по євро дає аж цілий 1 % і керівництво здивоване, що так повільно забирають фізики вклади. То яку ж маржу треба, щоб залучити на внутрішньому ринку? І як за кордоном можуть грубо кажучи брати під 1 %, щоб давати під 2 %?
Швидше всього теперішня верховна стратегія після нас хоч потоп.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 08:41

  clientage написав:
  MASolomko написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ну і по інших псевдо можу пояснити. Але це тільки займе Ваш і мій час. :oops:
Краще окрему тему на форумі створили, якщо це можливо, і в ній розмістили розшифрування фінансового сленгу про назви банків ;)

Алла, Аллюсик, Алка, Адка (обид.) - Альфа Банк, по имени робота-автоответчика КЦ
Бегемот, Зелёный, примат (обид.) - ПриватБанк
[...]


С этим словарём сообщения форума стали определенно доступнее для понимания (в отдельных случаях превратились в осмысленный текст из, казалось бы, набора слов).
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 08:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ой+ написав:І як за кордоном можуть грубо кажучи брати під 1 %, щоб давати під 2 %?

Так же, как у нас могут брать под 5% и кредитовать под 1% - это случаи, когда проценты за кредитование клиента оплачивает продавец.
Общий уровень кредитной ставки в 2% - это миф.
Сибарит
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  #<1 ... 277278279280
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