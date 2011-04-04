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Квесторе_поверніться написав:Буржуїнам платять 9 чистими а маленькому українцю 5 грязними...то є ганьба можновладцям.
Сьогоднішнє ДТ на цю тему устами Самаєвої чому так:
І є лише одна причина, що пояснює, чому ми змушені позичати під 10% зараз, хоча могли це зробити в лютому під 5%, — це президент, який на той момент уперто опирався створенню Антикорупційного суду. Саме він відповідальний за те, що технічна місія МВФ, яка працювала в Києві з 12 по 16 лютого, поїхала, не уклавши з нами ніяких домовленостей, що фактично закрило Україні доступ на зовнішні ринки у найбільш вдалий для цього період. На латання 70-мільярдної діри держбюджету із зовнішнього фінансування піде 1,275 млрд дол. Тобто рівно стільки, скільки спочатку хотів залучати Мінфін, коли зрозумів, що на внутрішньому ринку вже вибрав усю наявну валюту. Ще 725 млн дол. підуть на погашення зовсім недавно взятого піврічного бридж-кредиту. Пам'ятаєте, наприкінці серпня Мінфін залучав кошти з дисконтом і під 9% річних, щоб у вересні провести планові виплати за зовнішніми позиками. Тепер ми взяли кредит під 9,25%, щоб віддати кредит під 9%, — безглузда й нещадна стратегія управління зовнішнім боргом. https://dt.ua/internal/podatok-na-zhadi ... 2207_.html
І ще табличка звідти
Сибарит написав:Даже госбанки ведут деятельность по общим со всеми критериям. Они не могут себе позволить бесплатно собирать деньги для правительства.
Приват по євро дає аж цілий 1 % і керівництво здивоване, що так повільно забирають фізики вклади. То яку ж маржу треба, щоб залучити на внутрішньому ринку? І як за кордоном можуть грубо кажучи брати під 1 %, щоб давати під 2 %? Швидше всього теперішня верховна стратегія після нас хоч потоп.