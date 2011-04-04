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За даними НБУ, 26.10.2018 відбувся черговий кількісний тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено заявку 1-го банку в загальній сумі 1,3 млрд грн за процентною ставкою у розмірі 20% річних.
Нагадаємо 19 жовтня НБУ надав Укргазбанку кредит на 3 млрд грн під заставу пулу активів під 20% річних на 84 дні.
21 вересня НБУ надав рефінансування для Укрексімбанку на 2,9 млрд грн на термін 84 дні під 20% річних та під заставу держоблігацій.
23 серпня НБУ надав рефінансування для Альфа-Банку на 835 млн грн (під заставу держоблігацій) та банку “Південний” на 480 млн грн (під заставу валюти). Позики були виділені під 19,5% на термін до 85 днів.