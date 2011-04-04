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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 277278279280
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 08:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ой+ написав:І як за кордоном можуть грубо кажучи брати під 1 %, щоб давати під 2 %?

Так же, как у нас могут брать под 5% и кредитовать под 1% - это случаи, когда проценты за кредитование клиента оплачивает продавец.
Общий уровень кредитной ставки в 2% - это миф.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:09

НБУ ДАВ ОДНОМУ БАНКУ 1,3 МЛРД ГРН РЕФІНАНСУВАННЯ

За даними НБУ, 26.10.2018 відбувся черговий кількісний тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено заявку 1-го банку в загальній сумі 1,3 млрд грн за процентною ставкою у розмірі 20% річних.

Нагадаємо 19 жовтня НБУ надав Укргазбанку кредит на 3 млрд грн під заставу пулу активів під 20% річних на 84 дні.

21 вересня НБУ надав рефінансування для Укрексімбанку на 2,9 млрд грн на термін 84 дні під 20% річних та під заставу держоблігацій.

23 серпня НБУ надав рефінансування для Альфа-Банку на 835 млн грн (під заставу держоблігацій) та банку “Південний” на 480 млн грн (під заставу валюти). Позики були виділені під 19,5% на термін до 85 днів.

http://finbalance.com.ua/news/NBU-dav-odnomu-banku-13-mlrd-hrn-refinansuvannya
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 11:10

Коллеги, помню раньше кто-то с нашего форума выкладывал пример как надо тролить карточных мошенников , не могу найти этот пост, помогите пожалуйста )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 11:17

zzzzzz часом не це ? viewtopic.php?p=4092566#p4092566
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 11:20

chipmunk
Да это оно, спасибо.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 18:31

Украинский бизнес пачками банкротит компании, чтобы не платить по кредитам
Фонд гарантирования высчитал, что вкладчики проблемных банков потеряют на этом 60 млрд грн

https://ubr.ua/business-practice/ukrain ... -3877416?f
+50грн !
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greenozon
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