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За даними НБУ, 26.10.2018 відбувся черговий кількісний тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено заявку 1-го банку в загальній сумі 1,3 млрд грн за процентною ставкою у розмірі 20% річних.
Нагадаємо 19 жовтня НБУ надав Укргазбанку кредит на 3 млрд грн під заставу пулу активів під 20% річних на 84 дні.
21 вересня НБУ надав рефінансування для Укрексімбанку на 2,9 млрд грн на термін 84 дні під 20% річних та під заставу держоблігацій.
23 серпня НБУ надав рефінансування для Альфа-Банку на 835 млн грн (під заставу держоблігацій) та банку “Південний” на 480 млн грн (під заставу валюти). Позики були виділені під 19,5% на термін до 85 днів.
Квесторе_поверніться написав:Буржуїнам платять 9 чистими а маленькому українцю 5 грязними...то є ганьба можновладцям. І шо робить?
Вам - ничего. То большая политика - п1дтримують 1нвестиц1йну приваблив1сть держави УКРА1НА. Не все так просто .
Це є геноцид внутрішнього інвестора...слід створити йому привабливість і він 10 млрд валюти занесе в банки під менший прОцент ніж 9%.
Такі вже вони "геноцидникі" в Украні, ніде прилаштувати кілька мільярдів! Коли людина застосовує такі визначення, то одразу не зрузумієшь чтого тут білше: цинізму, невігластва, жадоби чи просто небажання отримати елементарні знання. Ви особисто скільки мільярдів занесете на 5 чи 10 років? Не назбирається на такій термін і сотні мільйонів, та й то десь протягом року. Хто довіряє банкам і державі давно тримає гроші на депо. Ваша тищонка в спітнилому кулачці не вирішить проблем мільярдних виплат вже цього року.