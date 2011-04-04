Додано: Вів 30 жов, 2018 19:20

пропонується запровадити банківські сертифікати - новий вид емісійних цінних паперів, які будуть випускатись банками

Законопроектом №9034. Зручність використання банківських сертифікатів полягає в тому, що такий сертифікат поєднує в собі властивості банківського вкладу і цінного паперу. Передбачається, що банківські сертифікати можуть бути як відсотковими, так і дисконтними.Відповідні зміни передбачається внести до Господарського кодексу та низки законів про цінні папери, фондовий ринок, про депозитарну систему, про інститути спільного інвестування тощо. Перший заступник голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Михайло Довбенко, доповідаючи законопроект на засіданні Комітету, зазначив, що «це такий по суті гібрид певний цінного паперу, облігації і депозиту. Якщо говорити про якісь характеристики, то порівняно з цими інструментами - облігаціями або депозитами - банківський сертифікат має наступні переваги. В порівнянні з депозитом - вищу ліквідність, простота оформлення, бездокументарна форма, можливість відчужити сертифікат до закінчення строку на вторинному ринку. Порівняно з облігацією реєстрація випуску відбувається протягом одного дня та не потребуватиме значної кількості документації порівняно з тим, що облігація реєструється протягом 25 робочих днів. І банківський сертифікат - це перш за все результат двосторонніх домовленостей між банком та його клієнтом. Тобто такий інструмент створюється унікальний, може клієнт і банк створювати по суті інструмент у вигляді цінного паперу». Члени Комітету під час голосування одноголосно підтримали законопроект. Прийняття законопроекту, на їхню думку, сприятиме розвитку ринку капіталу через мобілізацію фінансових ресурсів та їх ефективне використання, запровадження нового виду фінансових інструментів банків в бездокументарній формі, що є зручним та технологічним у його випуску та обігу.