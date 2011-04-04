Цидулою на Шановного.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 30 жов, 2018 16:08
Цидулою на Шановного.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 16:17
Додано: Вів 30 жов, 2018 19:20
Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо фінансових інструментів банків
Законопроектом №9034 пропонується запровадити банківські сертифікати - новий вид емісійних цінних паперів, які будуть випускатись банками. Зручність використання банківських сертифікатів полягає в тому, що такий сертифікат поєднує в собі властивості банківського вкладу і цінного паперу. Передбачається, що банківські сертифікати можуть бути як відсотковими, так і дисконтними.
Відповідні зміни передбачається внести до Господарського кодексу та низки законів про цінні папери, фондовий ринок, про депозитарну систему, про інститути спільного інвестування тощо. Перший заступник голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Михайло Довбенко, доповідаючи законопроект на засіданні Комітету, зазначив, що «це такий по суті гібрид певний цінного паперу, облігації і депозиту. Якщо говорити про якісь характеристики, то порівняно з цими інструментами - облігаціями або депозитами - банківський сертифікат має наступні переваги. В порівнянні з депозитом - вищу ліквідність, простота оформлення, бездокументарна форма, можливість відчужити сертифікат до закінчення строку на вторинному ринку. Порівняно з облігацією реєстрація випуску відбувається протягом одного дня та не потребуватиме значної кількості документації порівняно з тим, що облігація реєструється протягом 25 робочих днів. І банківський сертифікат - це перш за все результат двосторонніх домовленостей між банком та його клієнтом. Тобто такий інструмент створюється унікальний, може клієнт і банк створювати по суті інструмент у вигляді цінного паперу». Члени Комітету під час голосування одноголосно підтримали законопроект. Прийняття законопроекту, на їхню думку, сприятиме розвитку ринку капіталу через мобілізацію фінансових ресурсів та їх ефективне використання, запровадження нового виду фінансових інструментів банків в бездокументарній формі, що є зручним та технологічним у його випуску та обігу.
Додано: Вів 30 жов, 2018 19:24
НБУ відкликав банківські ліцензії та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій у ПАТ КБ “Центр” та ПАТ “ВіЕс Банк”. Відповідні рішення прийняті Правлінням НБУ 30 жовтня 2018 року. Прийняті рішення пов’язані із реорганізацією шляхом приєднання ПАТ КБ “Центр” до ПАТ “МТБ БАНК” та ПАТ “ВіЕс Банк” до АТ “ТАСКОМБАНК” за спрощеною процедурою відповідно до вимог Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків". Нагадаємо, дозвіл на реорганізацію ПАТ КБ “Центр” шляхом приєднання до ПАТ “МТБ БАНК” було надано 10 серпня 2018 року, а дозвіл на реорганізацію ПАТ “ВіЕс Банк” шляхом приєднання до АТ “ТАСКОМБАНК” було надано 10 липня 2018 року.
Додано: Вів 30 жов, 2018 20:11
Re: Байки про банки і не тільки....
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 30 жов, 2018 20:45
Додано: Сер 31 жов, 2018 14:16
Ну так банківські сертифікати вже є іменні і неіменні.
Їх можна лише гасити і отримувати дохід в кінці.
Тепер хочуть щоб цю бумагу можна було продати.
Щоб менше клопоту було з продажею зроблять неіменною і бездокументарною.
По логіці не повинна гарантуватись Фондом.
За сертифікатом буде стояти тільки банк.
Хіба пільгове оподаткування зробить привабливим...можливо ну і прОцент доходу.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 14:19
Где сейчас больше 5% дол предлагают ?
Альфа-Банк знаю
Карманные банки не предлагать
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 31 жов, 2018 14:28
тиць
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Додано: Сер 31 жов, 2018 14:33
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