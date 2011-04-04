greenozon написав:2ий тиць
viewtopic.php?p=4486346#p4486346
7%
гарантія на всю суму
мінімум податків (лише ВЗ)
Можна детальніше про «гарантію на всю суму» ?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 31 жов, 2018 15:33
Можна детальніше про «гарантію на всю суму» ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 31 жов, 2018 15:44
Нічого цікавого не пропонують
І інформація не повна
Тільки що глянув Сбер пропонує 5% по депо сертифікату на 12 міс
Він фондом гарантується ?
З москалів самий щедріший втб на 12 міс 5% і альфа на 36 міс 5.75% або 6% якщо більше фонду нести
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:30
на оф. сайті є повний пакет законодавчих документів, що регламентують функціонування облігацій внутрішнього займу
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:36
Насправді за межами держави є ще дохідніші ЦП, але гадаю простому смертному їх не купити...
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:54
в привате наладили для частных лиц, или вся та же процедура через брокеров?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:20
Три года в валюте - это даже для меня многовато
В валюте я, максимум, на два года открываю.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:52
Re: Байки про банки і не тільки....
відповідь
там же -
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:55
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