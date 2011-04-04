Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 31 жов, 2018 15:44
Нічого цікавого не пропонують
І інформація не повна
Тільки що глянув Сбер пропонує 5% по депо сертифікату на 12 міс
Він фондом гарантується ?
З москалів самий щедріший втб на 12 міс 5% і альфа на 36 міс 5.75% або 6% якщо більше фонду нести
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Додано: Сер 31 жов, 2018 16:30
Ukrainian написав:
Можна детальніше про «гарантію на всю суму» ?
https://www.minfin.gov.ua/news/ovdp
на оф. сайті є повний пакет законодавчих документів, що регламентують функціонування облігацій внутрішнього займу
greenozon
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Додано: Сер 31 жов, 2018 16:36
Насправді за межами держави є ще дохідніші ЦП, але гадаю простому смертному їх не купити...
https://www.minfin.gov.ua/news/view/uk- ... egory=borg
greenozon
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Додано: Сер 31 жов, 2018 16:54
greenozon написав: Ukrainian написав:
Можна детальніше про «гарантію на всю суму» ?
https://www.minfin.gov.ua/news/ovdp
на оф. сайті є повний пакет законодавчих документів, що регламентують функціонування облігацій внутрішнього займу
в привате наладили для частных лиц, или вся та же процедура через брокеров?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:20
Ukrainian написав:
Где сейчас больше 5% дол предлагают ?
Альфа-Банк знаю
Три года в валюте - это даже для меня многовато
В валюте я, максимум, на два года открываю.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:52
Ukrainian написав:
Тільки що глянув Сбер пропонує 5% по депо сертифікату на 12 міс
Він фондом гарантується ?
відповідь
там же -
http://prntscr.com/lcr1gc
greenozon
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:55
Прибуткові банки
свіжа інфа
greenozon
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Додано: Сер 31 жов, 2018 19:20
Квесторе_поверніться написав:
Ну так банківські сертифікати вже є іменні і неіменні.
Їх можна лише гасити і отримувати дохід в кінці.
Тепер хочуть щоб цю бумагу можна було продати.
Щоб менше клопоту було з продажею зроблять неіменною і бездокументарною.
По логіці не повинна гарантуватись Фондом.
За сертифікатом буде стояти тільки банк.
Хіба пільгове оподаткування зробить привабливим...можливо ну і прОцент доходу.
Почекаєм "поки вляжеться піна". Хлопці займаються винаходом "нового велосипеда"...
ТИХИЙ
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Додано: Сер 31 жов, 2018 19:36
lubopytnaya написав: Ukrainian написав:
Где сейчас больше 5% дол предлагают ?
Альфа-Банк знаю
Три года в валюте - это даже для меня многовато
В валюте я, максимум, на два года открываю.
Ставочки в канадском банке с сумой гарантирования $100,000
И по текущему сбер счету с неограниченным пополнением снятием
Валюта вклада канадский доллар
Стабильная страна стабильная валюта с АА инвестиционным рейтингом
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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