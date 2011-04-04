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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 279280281282
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:44

  greenozon написав:тиць

http://far.pp.ua/banks/deposits.html

2а колонка, 12 міс, ю-ес-де

Нічого цікавого не пропонують :(

І інформація не повна
Тільки що глянув Сбер пропонує 5% по депо сертифікату на 12 міс
Він фондом гарантується ?

З москалів самий щедріший втб на 12 міс 5% і альфа на 36 міс 5.75% або 6% якщо більше фонду нести
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:30

  Ukrainian написав:
  greenozon написав:2ий тиць

viewtopic.php?p=4486346#p4486346

7%
гарантія на всю суму
мінімум податків (лише ВЗ)

Можна детальніше про «гарантію на всю суму» ?


https://www.minfin.gov.ua/news/ovdp

на оф. сайті є повний пакет законодавчих документів, що регламентують функціонування облігацій внутрішнього займу
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:36

Насправді за межами держави є ще дохідніші ЦП, але гадаю простому смертному їх не купити...


https://www.minfin.gov.ua/news/view/uk- ... egory=borg
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:54

  greenozon написав:
  Ukrainian написав:
  greenozon написав:2ий тиць

viewtopic.php?p=4486346#p4486346

7%
гарантія на всю суму
мінімум податків (лише ВЗ)

Можна детальніше про «гарантію на всю суму» ?


https://www.minfin.gov.ua/news/ovdp

на оф. сайті є повний пакет законодавчих документів, що регламентують функціонування облігацій внутрішнього займу


в привате наладили для частных лиц, или вся та же процедура через брокеров?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:20

  Ukrainian написав:Где сейчас больше 5% дол предлагают ?
Альфа-Банк знаю

Три года в валюте - это даже для меня многовато :D
В валюте я, максимум, на два года открываю.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:52

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ukrainian написав:Тільки що глянув Сбер пропонує 5% по депо сертифікату на 12 міс
Він фондом гарантується ?


відповідь
там же - http://prntscr.com/lcr1gc
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:55

Прибуткові банки
свіжа інфа

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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:20

  Квесторе_поверніться написав:Ну так банківські сертифікати вже є іменні і неіменні.
Їх можна лише гасити і отримувати дохід в кінці.
Тепер хочуть щоб цю бумагу можна було продати.
Щоб менше клопоту було з продажею зроблять неіменною і бездокументарною.
По логіці не повинна гарантуватись Фондом.
За сертифікатом буде стояти тільки банк.
Хіба пільгове оподаткування зробить привабливим...можливо ну і прОцент доходу.

Почекаєм "поки вляжеться піна". Хлопці займаються винаходом "нового велосипеда"...
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:36

  lubopytnaya написав:
  Ukrainian написав:Где сейчас больше 5% дол предлагают ?
Альфа-Банк знаю

Три года в валюте - это даже для меня многовато :D
В валюте я, максимум, на два года открываю.


Ставочки в канадском банке с сумой гарантирования $100,000


И по текущему сбер счету с неограниченным пополнением снятием

ЗображенняЗображення

Валюта вклада канадский доллар
Стабильная страна стабильная валюта с АА инвестиционным рейтингом
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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