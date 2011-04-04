Согласен
Сейчас разумнее всего держать или на коротких вкладах или на сбер счётах
Ставки скорее всего будут повышаться и то что Альфа-Банк предлагает на три года через полгода может появиться на годовых вкладах а то выше
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 01 лис, 2018 04:59
Согласен
Сейчас разумнее всего держать или на коротких вкладах или на сбер счётах
Ставки скорее всего будут повышаться и то что Альфа-Банк предлагает на три года через полгода может появиться на годовых вкладах а то выше
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Чет 01 лис, 2018 09:59
Re: Байки про банки і не тільки....
Президент Петр Порошенко сегодня, 31 октября, подписал законопроект о возобновлении кредитования, а также законопроект под условным названием "Маски-шоу стоп"-2 об ответственности силовиков за неправомерное преследование бизнеса. Об этом он сообщил у себя в Twitter.
Кроме того, президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового рынка в Украине".
Как сообщает у себя в Facebook Национальный банк Украины, закон о кредитовании позволит снизить риски для банков как кредиторов и удешевить кредитные ресурсы для заемщиков.
Закон, касающийся функционирования финансового сектора, обеспечит прозрачную деятельность государственных банков.
"Этот закон вводит новый прозрачный порядок формирования состава наблюдательных советов государственных банков, которые на сегодняшний день составляют более половины банковской системы. И большинство в этих советах будут составлять независимые директора. Это - прозрачная западная практика, когда никто больше не сможет нажать на банк для того, чтобы выдать коррупционно мотивированный кредит", - отметил во время подписания президент Порошенко.
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