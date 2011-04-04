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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 280281282283
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 04:59

  lubopytnaya написав:
  Ukrainian написав:Где сейчас больше 5% дол предлагают ?
Альфа-Банк знаю

Три года в валюте - это даже для меня многовато :D
В валюте я, максимум, на два года открываю.

Согласен
Сейчас разумнее всего держать или на коротких вкладах или на сбер счётах
Ставки скорее всего будут повышаться и то что Альфа-Банк предлагает на три года через полгода может появиться на годовых вкладах а то выше
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 09:59

Re: Байки про банки і не тільки....

Президент Петр Порошенко сегодня, 31 октября, подписал законопроект о возобновлении кредитования, а также законопроект под условным названием "Маски-шоу стоп"-2 об ответственности силовиков за неправомерное преследование бизнеса. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

Кроме того, президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового рынка в Украине".

Как сообщает у себя в Facebook Национальный банк Украины, закон о кредитовании позволит снизить риски для банков как кредиторов и удешевить кредитные ресурсы для заемщиков.

Закон, касающийся функционирования финансового сектора, обеспечит прозрачную деятельность государственных банков.

"Этот закон вводит новый прозрачный порядок формирования состава наблюдательных советов государственных банков, которые на сегодняшний день составляют более половины банковской системы. И большинство в этих советах будут составлять независимые директора. Это - прозрачная западная практика, когда никто больше не сможет нажать на банк для того, чтобы выдать коррупционно мотивированный кредит", - отметил во время подписания президент Порошенко.
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... ditovaniya
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:09

SWIFT перевод за границу

Делюсь опытом так как часто был такой вопрос на форуме в том числе на этой ветке
Самый дешёвый Свифт перевод из Украины на счёт заграницу; в малоизвестном банке Львів (40% банка купила Швейцарская компания поэтому за надежность не волнуйтесь).
https://www.banklviv.com/download.php?articleid=127

Любая сумма $25 в еквиваленте в гривне


Дешевле приват банка на 237 долларов при отправке $50 тис долларов
Зображення
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:09

"Протягом найближчих двох місяців припинить існування ще один український банк. Про це НБУ повідомляє в жовтневому Огляді банківського сектора. Однак, назва банку не повідомляється.

"До кінця року з ринку піде ще один банк (без припинення юридичної особи)", - йдеться в огляді."
https://ua.korrespondent.net/business/f ... -odyn-bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:27

ВТБ? він наче давно натякав


2) НБУ спродукував якісну аналітику по БСУ (жовтень 2018)

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=80799454
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