Согласен
Сейчас разумнее всего держать или на коротких вкладах или на сбер счётах
Ставки скорее всего будут повышаться и то что Альфа-Банк предлагает на три года через полгода может появиться на годовых вкладах а то выше
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 01 лис, 2018 04:59
Согласен
Сейчас разумнее всего держать или на коротких вкладах или на сбер счётах
Ставки скорее всего будут повышаться и то что Альфа-Банк предлагает на три года через полгода может появиться на годовых вкладах а то выше
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Чет 01 лис, 2018 09:59
Re: Байки про банки і не тільки....
Президент Петр Порошенко сегодня, 31 октября, подписал законопроект о возобновлении кредитования, а также законопроект под условным названием "Маски-шоу стоп"-2 об ответственности силовиков за неправомерное преследование бизнеса. Об этом он сообщил у себя в Twitter.
Кроме того, президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового рынка в Украине".
Как сообщает у себя в Facebook Национальный банк Украины, закон о кредитовании позволит снизить риски для банков как кредиторов и удешевить кредитные ресурсы для заемщиков.
Закон, касающийся функционирования финансового сектора, обеспечит прозрачную деятельность государственных банков.
"Этот закон вводит новый прозрачный порядок формирования состава наблюдательных советов государственных банков, которые на сегодняшний день составляют более половины банковской системы. И большинство в этих советах будут составлять независимые директора. Это - прозрачная западная практика, когда никто больше не сможет нажать на банк для того, чтобы выдать коррупционно мотивированный кредит", - отметил во время подписания президент Порошенко.
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:09
SWIFT перевод за границу
Делюсь опытом так как часто был такой вопрос на форуме в том числе на этой ветке
Самый дешёвый Свифт перевод из Украины на счёт заграницу; в малоизвестном банке Львів (40% банка купила Швейцарская компания поэтому за надежность не волнуйтесь).
Любая сумма $25 в еквиваленте в гривне
Дешевле приват банка на 237 долларов при отправке $50 тис долларов
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:09
"Протягом найближчих двох місяців припинить існування ще один український банк. Про це НБУ повідомляє в жовтневому Огляді банківського сектора. Однак, назва банку не повідомляється.
"До кінця року з ринку піде ще один банк (без припинення юридичної особи)", - йдеться в огляді."
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:27
ВТБ? він наче давно натякав
2) НБУ спродукував якісну аналітику по БСУ (жовтень 2018)
Додано: Чет 01 лис, 2018 18:19
Універсальний коефіцієнт стартує з 80%.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 20:33
Долбаный Приватбанк
Все знают кнопочку "Рассчитать" в П24?
А все знают, что эта кнопочка может нае... обмануть?
Оказалось может.
Она оказывается может не принять в расчет списание по "Оплате частями".
И вот первое число и на.. СЮРПРИЗ.
Списаны проценты за месяц. А еще за месяц начислены, только спишутся в конце месяца. Так раз, и полинял на 200 баксов. "Абыдна ну"
ЗАкрыл универсалку "вноль", плюс накинул сверху на списание процентов.
Думаю не послать ли этот банк лесом и переехать в А-банк, например.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: Чет 01 лис, 2018 20:37
Re: Байки про банки і не тільки....
годная мысль. А- шка более дорожит клиентурой, там ее на пальцах одной руки.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 01 лис, 2018 20:37
Re: Байки про банки і не тільки....
норм. задумка, але є нюанс - в АБАнці забрали нарахування %% на залишок по Уні карті (а було 10%)
зате там є Уні із КБ із недавнього часу
Додано: Чет 01 лис, 2018 20:54
Вместе с планом действий BEPS Украина должна присоединиться к многостороннему соглашению об автоматическом обмене финансовой информацией по единому стандарту (так называемый CRS).
Об этом сообщил глава Национального банка Яков Смолий на форуме по международному налоговому сотрудничеству.
«На сегодня 104 страны мира присоединились к единому стандарту CRS, заключено около 3500 двусторонних взаимоотношений. Все страны ЕС, в том числе наши ближайшие соседи, уже осуществляют этот обмен, существенно усилив свои возможности по противодействию уклонению от налогообложения», - отметил он.
По словам Смолия, Украина не должна стоять в стороне. Необходимые законодательные изменения для присоединения к единому стандарту обмена информацией уже находятся в Верховной Раде. Скорейшее их принятие обеспечит возможность технической реализации решений, необходимых для учреждения данного обмена.
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