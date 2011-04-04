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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 281282283284
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:42

  vovan_prm написав:Все знают кнопочку "Рассчитать" в П24?
А все знают, что эта кнопочка может нае... обмануть?
Оказалось может.
Она оказывается может не принять в расчет списание по "Оплате частями".
И вот первое число и на.. СЮРПРИЗ.
Списаны проценты за месяц. А еще за месяц начислены, только спишутся в конце месяца. Так раз, и полинял на 200 баксов. "Абыдна ну"
ЗАкрыл универсалку "вноль", плюс накинул сверху на списание процентов.
Думаю не послать ли этот банк лесом и переехать в А-банк, например.


Есть такое дело.
Первый раз была какая то чуйка. Докинул 50 сверху, "ошибся" на 2 лишних грн.
До этого накидывал или вровень или выпирало на 2-5 грн. Видно учится примат гадить, может альфа ему сестра? Снова придется пересчитывать и проверять после гашения.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:04

  ruvex написав:
  vovan_prm написав:Все знают кнопочку "Рассчитать" в П24?
А все знают, что эта кнопочка может нае... обмануть?
Оказалось может.
Она оказывается может не принять в расчет списание по "Оплате частями".
И вот первое число и на.. СЮРПРИЗ.
Списаны проценты за месяц. А еще за месяц начислены, только спишутся в конце месяца. Так раз, и полинял на 200 баксов. "Абыдна ну"
ЗАкрыл универсалку "вноль", плюс накинул сверху на списание процентов.
Думаю не послать ли этот банк лесом и переехать в А-банк, например.


Есть такое дело.
Первый раз была какая то чуйка. Докинул 50 сверху, "ошибся" на 2 лишних грн.
До этого накидывал или вровень или выпирало на 2-5 грн. Видно учится примат гадить, может альфа ему сестра? Снова придется пересчитывать и проверять после гашения.

Так ведь всегда кидаю больше. И этот был не исключением.
Я как-то не подумал что робот может быть шулером.
Когда кнопка "Рассчитать" показала цифру больше чем расход по выписке, бросил, как Вы говорите, "чтоб выпирало". Но все равно промазал.
Не догадался робота счЁтами проверить :evil:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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  #<1 ... 281282283284
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