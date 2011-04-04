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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 282283284285>
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:42

  vovan_prm написав:Все знают кнопочку "Рассчитать" в П24?
А все знают, что эта кнопочка может нае... обмануть?
Оказалось может.
Она оказывается может не принять в расчет списание по "Оплате частями".
И вот первое число и на.. СЮРПРИЗ.
Списаны проценты за месяц. А еще за месяц начислены, только спишутся в конце месяца. Так раз, и полинял на 200 баксов. "Абыдна ну"
ЗАкрыл универсалку "вноль", плюс накинул сверху на списание процентов.
Думаю не послать ли этот банк лесом и переехать в А-банк, например.


Есть такое дело.
Первый раз была какая то чуйка. Докинул 50 сверху, "ошибся" на 2 лишних грн.
До этого накидывал или вровень или выпирало на 2-5 грн. Видно учится примат гадить, может альфа ему сестра? Снова придется пересчитывать и проверять после гашения.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:04

  ruvex написав:
  vovan_prm написав:Все знают кнопочку "Рассчитать" в П24?
А все знают, что эта кнопочка может нае... обмануть?
Оказалось может.
Она оказывается может не принять в расчет списание по "Оплате частями".
И вот первое число и на.. СЮРПРИЗ.
Списаны проценты за месяц. А еще за месяц начислены, только спишутся в конце месяца. Так раз, и полинял на 200 баксов. "Абыдна ну"
ЗАкрыл универсалку "вноль", плюс накинул сверху на списание процентов.
Думаю не послать ли этот банк лесом и переехать в А-банк, например.


Есть такое дело.
Первый раз была какая то чуйка. Докинул 50 сверху, "ошибся" на 2 лишних грн.
До этого накидывал или вровень или выпирало на 2-5 грн. Видно учится примат гадить, может альфа ему сестра? Снова придется пересчитывать и проверять после гашения.

Так ведь всегда кидаю больше. И этот был не исключением.
Я как-то не подумал что робот может быть шулером.
Когда кнопка "Рассчитать" показала цифру больше чем расход по выписке, бросил, как Вы говорите, "чтоб выпирало". Но все равно промазал.
Не догадался робота счЁтами проверить :evil:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 01:29

Нарешті свято на нашій вулиці :mrgreen:

Укрєксим запилил вклад НОВОГОДНИЙ
6 мес
18% в гривне , 5% - в долларах, 3% - евро

https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... wyear-2018

там по всем продуктам ставки подняли
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 08:48

Коллеги, справку о наличии депо выдают из расчета: 1 депо – 1 справка? Или можно в одной справке указать несколько депо?

Подскажите, где из указанных дешевле всего будет справка: Глобус, ВТБ, Идея, Вернум, ТАС, Альянс, Пивденный, Альфа, Мега, Форвард???
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:38

  zzzzzz написав:
Нарешті свято на нашій вулиці :mrgreen:

Укрєксим запилил вклад НОВОГОДНИЙ
6 мес
18% в гривне , 5% - в долларах, 3% - евро

https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... wyear-2018

там по всем продуктам ставки подняли


По гривне - у меня получилось 17,86% в круговую :wink:. Наибольшая ставка среди надежных!

P.S. Только ТАС залил под 17,75%. Эх :cry:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:49

  la9 написав:Коллеги, справку о наличии депо выдают из расчета: 1 депо – 1 справка? Или можно в одной справке указать несколько депо?

Подскажите, где из указанных дешевле всего будет справка: Глобус, ВТБ, Идея, Вернум, ТАС, Альянс, Пивденный, Альфа, Мега, Форвард???

А виписка не підійде?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  jay2004 написав:По гривне - у меня получилось 17,86% в круговую

Саме так, 18% немає.
Але виплата щомісічно.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:51

  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:Коллеги, справку о наличии депо выдают из расчета: 1 депо – 1 справка? Или можно в одной справке указать несколько депо?

Подскажите, где из указанных дешевле всего будет справка: Глобус, ВТБ, Идея, Вернум, ТАС, Альянс, Пивденный, Альфа, Мега, Форвард???

А виписка не підійде?

Нет, только оффиц. справка
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:04

  Ukrainian написав:Делюсь опытом так как часто был такой вопрос на форуме в том числе на этой ветке
Самый дешёвый Свифт перевод из Украины на счёт заграницу; в малоизвестном банке Львів (40% банка купила Швейцарская компания поэтому за надежность не волнуйтесь).
https://www.banklviv.com/download.php?articleid=127

Любая сумма $25 в еквиваленте в гривне


Дешевле приват банка на 237 долларов при отправке $50 тис долларов
Зображення


Спасибо! Вот была еще одна возможность - Прокредит, между банками группы 2,5€
https://www.procreditbank.com.ua/fees-and-terms-of-service
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:51

  jay2004 написав:
  zzzzzz написав:
Нарешті свято на нашій вулиці :mrgreen:

Укрєксим запилил вклад НОВОГОДНИЙ
6 мес
18% в гривне , 5% - в долларах, 3% - евро

https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... wyear-2018

там по всем продуктам ставки подняли


По гривне - у меня получилось 17,86% в круговую :wink:. Наибольшая ставка среди надежных!

P.S. Только ТАС залил под 17,75%. Эх :cry:


Я сначала Вас не понял, а потом дошло , таки да )) Они период удлинили вместо 365/2 , взяли 186 дней)

Тибибко так активничать начала , как-бы не повторил он судьбу всех приближенных к власти банков (((
Живите своим умом!
zzzzzz
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