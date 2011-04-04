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vovan_prm написав:Все знают кнопочку "Рассчитать" в П24? А все знают, что эта кнопочка может нае... обмануть? Оказалось может. Она оказывается может не принять в расчет списание по "Оплате частями". И вот первое число и на.. СЮРПРИЗ. Списаны проценты за месяц. А еще за месяц начислены, только спишутся в конце месяца. Так раз, и полинял на 200 баксов. "Абыдна ну" ЗАкрыл универсалку "вноль", плюс накинул сверху на списание процентов. Думаю не послать ли этот банк лесом и переехать в А-банк, например.
Есть такое дело. Первый раз была какая то чуйка. Докинул 50 сверху, "ошибся" на 2 лишних грн. До этого накидывал или вровень или выпирало на 2-5 грн. Видно учится примат гадить, может альфа ему сестра? Снова придется пересчитывать и проверять после гашения.
vovan_prm написав:Все знают кнопочку "Рассчитать" в П24? А все знают, что эта кнопочка может нае... обмануть? Оказалось может. Она оказывается может не принять в расчет списание по "Оплате частями". И вот первое число и на.. СЮРПРИЗ. Списаны проценты за месяц. А еще за месяц начислены, только спишутся в конце месяца. Так раз, и полинял на 200 баксов. "Абыдна ну" ЗАкрыл универсалку "вноль", плюс накинул сверху на списание процентов. Думаю не послать ли этот банк лесом и переехать в А-банк, например.
Есть такое дело. Первый раз была какая то чуйка. Докинул 50 сверху, "ошибся" на 2 лишних грн. До этого накидывал или вровень или выпирало на 2-5 грн. Видно учится примат гадить, может альфа ему сестра? Снова придется пересчитывать и проверять после гашения.
Так ведь всегда кидаю больше. И этот был не исключением. Я как-то не подумал что робот может быть шулером. Когда кнопка "Рассчитать" показала цифру больше чем расход по выписке, бросил, как Вы говорите, "чтоб выпирало". Но все равно промазал. Не догадался робота счЁтами проверить
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
la9 написав:Коллеги, справку о наличии депо выдают из расчета: 1 депо – 1 справка? Или можно в одной справке указать несколько депо?
Подскажите, где из указанных дешевле всего будет справка: Глобус, ВТБ, Идея, Вернум, ТАС, Альянс, Пивденный, Альфа, Мега, Форвард???
А виписка не підійде?
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jay2004 написав:По гривне - у меня получилось 17,86% в круговую
Саме так, 18% немає. Але виплата щомісічно.
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Ukrainian написав:Делюсь опытом так как часто был такой вопрос на форуме в том числе на этой ветке Самый дешёвый Свифт перевод из Украины на счёт заграницу; в малоизвестном банке Львів (40% банка купила Швейцарская компания поэтому за надежность не волнуйтесь). https://www.banklviv.com/download.php?articleid=127
Любая сумма $25 в еквиваленте в гривне
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