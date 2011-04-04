Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
..... Банк «Расчетный центр» сдаст банковскую лицензию и перерегистрируется в «специализированное финансовое учреждение», уверены в НБУ. Законопроект, подготовленный НБУ, предлагает отменить монополию РЦ на осуществление денежных расчетов по операциям с ценными бумагами по принципу «поставка ценных бумаг против оплаты» (DVP). ......