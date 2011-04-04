Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:55
Монополия банка «Расчетный центр» будет разрушена
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Банк «Расчетный центр» сдаст банковскую лицензию и перерегистрируется в «специализированное финансовое учреждение», уверены в НБУ. Законопроект, подготовленный НБУ, предлагает отменить монополию РЦ на осуществление денежных расчетов по операциям с ценными бумагами по принципу «поставка ценных бумаг против оплаты» (DVP).
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https://finclub.net/news/monopoliya-ban ... shena.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:15
la9 написав: Квесторе_поверніться написав: la9 написав:
Коллеги, справку о наличии депо выдают из расчета: 1 депо – 1 справка? Или можно в одной справке указать несколько депо?
Подскажите, где из указанных дешевле всего будет справка: Глобус, ВТБ, Идея, Вернум, ТАС, Альянс, Пивденный, Альфа, Мега, Форвард???
А виписка не підійде?
Нет, только оффиц. справка
Якщо ви відкривали депозит - у вас є договір (оригінал)
в ньому є дати, сума, ваші дан іі все інше (печатки, датніки, підписи)
чим воно не підходить?
greenozon
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:17
greenozon написав:
Якщо ви відкривали депозит - у вас є договір (оригінал)
в ньому є дати, сума, ваші дан іі все інше (печатки, датніки, підписи)
чим воно не підходить?
для визы
la9
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Додано: Нед 04 лис, 2018 02:27
la9 написав: greenozon написав:
Якщо ви відкривали депозит - у вас є договір (оригінал)
в ньому є дати, сума, ваші дан іі все інше (печатки, датніки, підписи)
чим воно не підходить?
для визы
Обычно выписки с печатью более чем достаточно, но турагенты рассказывают страшилки, что только справка... Дешевле биометрику сделать... Или вам куда-то в экзотику надо?
ol_zy
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Додано: Нед 04 лис, 2018 08:04
ol_zy написав: la9 написав: greenozon написав:
Якщо ви відкривали депозит - у вас є договір (оригінал)
в ньому є дати, сума, ваші дан іі все інше (печатки, датніки, підписи)
чим воно не підходить?
для визы
Обычно выписки с печатью более чем достаточно, но турагенты рассказывают страшилки, что только справка... Дешевле биометрику сделать... Или вам куда-то в экзотику надо?
не в европу. биометрика есть
la9
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Додано: Нед 04 лис, 2018 19:11
Ukrainian написав: lubopytnaya написав: Ukrainian написав:
Где сейчас больше 5% дол предлагают ?
Альфа-Банк знаю
Три года в валюте - это даже для меня многовато
В валюте я, максимум, на два года открываю.
Ставочки в канадском банке с сумой гарантирования $100,000
И по текущему сбер счету с неограниченным пополнением снятием
Валюта вклада канадский доллар
Стабильная страна стабильная валюта с АА инвестиционным рейтингом
То мы почти Канада.
Ratatui
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