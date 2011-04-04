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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 282283284285
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:55

Монополия банка «Расчетный центр» будет разрушена

.....
Банк «Расчетный центр» сдаст банковскую лицензию и перерегистрируется в «специализированное финансовое учреждение», уверены в НБУ. Законопроект, подготовленный НБУ, предлагает отменить монополию РЦ на осуществление денежных расчетов по операциям с ценными бумагами по принципу «поставка ценных бумаг против оплаты» (DVP).
......

https://finclub.net/news/monopoliya-ban ... shena.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:15

  la9 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:Коллеги, справку о наличии депо выдают из расчета: 1 депо – 1 справка? Или можно в одной справке указать несколько депо?

Подскажите, где из указанных дешевле всего будет справка: Глобус, ВТБ, Идея, Вернум, ТАС, Альянс, Пивденный, Альфа, Мега, Форвард???

А виписка не підійде?

Нет, только оффиц. справка


Якщо ви відкривали депозит - у вас є договір (оригінал)
в ньому є дати, сума, ваші дан іі все інше (печатки, датніки, підписи)
чим воно не підходить?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:17

  greenozon написав:Якщо ви відкривали депозит - у вас є договір (оригінал)
в ньому є дати, сума, ваші дан іі все інше (печатки, датніки, підписи)
чим воно не підходить?

для визы
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 02:27

  la9 написав:
  greenozon написав:Якщо ви відкривали депозит - у вас є договір (оригінал)
в ньому є дати, сума, ваші дан іі все інше (печатки, датніки, підписи)
чим воно не підходить?

для визы

Обычно выписки с печатью более чем достаточно, но турагенты рассказывают страшилки, что только справка... Дешевле биометрику сделать... Или вам куда-то в экзотику надо?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 08:04

  ol_zy написав:
  la9 написав:
  greenozon написав:Якщо ви відкривали депозит - у вас є договір (оригінал)
в ньому є дати, сума, ваші дан іі все інше (печатки, датніки, підписи)
чим воно не підходить?

для визы

Обычно выписки с печатью более чем достаточно, но турагенты рассказывают страшилки, что только справка... Дешевле биометрику сделать... Или вам куда-то в экзотику надо?

не в европу. биометрика есть
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:11

  Ukrainian написав:
  lubopytnaya написав:
  Ukrainian написав:Где сейчас больше 5% дол предлагают ?
Альфа-Банк знаю

Три года в валюте - это даже для меня многовато :D
В валюте я, максимум, на два года открываю.


Ставочки в канадском банке с сумой гарантирования $100,000


И по текущему сбер счету с неограниченным пополнением снятием

ЗображенняЗображення

Валюта вклада канадский доллар
Стабильная страна стабильная валюта с АА инвестиционным рейтингом


То мы почти Канада. :mrgreen:
Ratatui
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