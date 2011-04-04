Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
..... Банк «Расчетный центр» сдаст банковскую лицензию и перерегистрируется в «специализированное финансовое учреждение», уверены в НБУ. Законопроект, подготовленный НБУ, предлагает отменить монополию РЦ на осуществление денежных расчетов по операциям с ценными бумагами по принципу «поставка ценных бумаг против оплаты» (DVP). ......
Нацбанк в октябре наказал четыре банка за финмониторинг
Национальный банк по результатам проверок банков на предмет предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в октябре применил меры воздействия к четырем банкам.
К Юнекс Банку применена мера воздействия в виде письменного предостережения из-за неприведения в установленный срок идентификации клиентов в соответствие с требованиями законодательства.
К Идея Банку применена мера воздействия в виде письменного предостережения из-за необеспечения выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, ненадлежащее выявление публичных деятелей.
Альтбанк наказали письменным предостережением из-за ненадлежащего исполнения обязанности разрабатывать и обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга; нарушения требований по изучению клиентов банка - публичных деятелей или связанных с ними лиц и т.д.
Банк «Центр», у которого НБУ в конце октября отозвал лицензию из-за присоединения к МТБ Банку, оштрафован на 1,2 млн грн за осуществление банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Этот банк проводил финансовые операции с привлечением агентов, действовавших от имени и под контролем банка, которые осуществляли прием наличных с помощью АПК/ПТКС с целью дальнейшего перевода без осуществления инкассирования принятых денежных средств.