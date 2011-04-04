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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 284285286287>
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:43

  mephala написав:где у нас остались валютные вклады с возможностью пополнения?

Ещё тут "коминвестбанк" http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals/ideposits
ставки http://www.coopinvest.com.ua/uploads/documents/individualdeposits_iaa1.xlsx
Украгаз дает возможность пополнять часть срока
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:19

Нацбанк объявил, что клиенты банков смогут дистанционно открывать банковские счета благодаря Системе BankID НБУ.

Национальный банк предоставил физическим лицам возможность получать дистанционно не только административные, но и банковские услуги (например, открытие счета).

С этой целью внедряется механизм удаленной идентификации клиентов банков через Систему BankID НБУ.

Этот механизм предусматривает, что первая идентификация физического лица должна проводиться в его присутствии одним из банков-участников системы, и уже после этого это физическое лицо сможет заказывать сервисы и услуги на сайте любой компании или банка, подключенных к Системе BankID НБУ.

"Идентификация физлица будет проводиться дистанционно на уровне банков, в которых оно обслуживается (bank-to-bank). Это, например, даст возможность клиентам банков дистанционно открывать счета без необходимости посещать отделение банка. При этом для предоставления банковских услуг обязательными условиями являются требование финансового мониторинга, а именно: проведение проверки идентификационных данных, полученных из различных источников (ЭЦП/квалифицированная цифровая подпись, система BankID НБУ, копии документов, загруженные на сайт поставщика услуг и подписанные ЭЦП клиента)", - сообщили в НБУ.


https://finclub.net/news/fizlitsam-razr ... ankov.html
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:20

  Ukrainian написав:Ставочки в канадском банке с сумой гарантирования $100,000


И по текущему сбер счету с неограниченным пополнением снятием

ЗображенняЗображення

Валюта вклада канадский доллар
Стабильная страна стабильная валюта с АА инвестиционным рейтингом

Только против амерского доллара с 11 года больше чем на 30% стабильный канадский девальнул, представляю сколько было бы слюней и соплей если бы ты в нём оказался.
Везде хорошо где нас нет, тут один олень уже зазывал в турецкую лиру.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:27

  demichh написав:
  mephala написав:где у нас остались валютные вклады с возможностью пополнения?

Ещё тут "коминвестбанк" http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals/ideposits
ставки http://www.coopinvest.com.ua/uploads/documents/individualdeposits_iaa1.xlsx
Украгаз дает возможность пополнять часть срока

ВТБ ещё есть,правда там сейчас ждут ВА)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:30

  LuckyG написав:
  demichh написав:
  mephala написав:где у нас остались валютные вклады с возможностью пополнения?

Ещё тут "коминвестбанк" http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals/ideposits
ставки http://www.coopinvest.com.ua/uploads/documents/individualdeposits_iaa1.xlsx
Украгаз дает возможность пополнять часть срока

ВТБ ещё есть,правда там сейчас ждут ВА)

Зберігати гроші в банківській системі України шкідливо для нервової системи, раніше за ризик хоч платили
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:33

а де НЕ шкідливо і (!) корисно?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:40

  greenozon написав:а де НЕ шкідливо і (!) корисно?
:cry:

Я вище писав де.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:51

  Ukrainian написав:Зберігати гроші в банківській системі України шкідливо для нервової системи, раніше за ризик хоч платили


4-ий рік підолашний не береже свої нерви - все зберігає і зберігає :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:51

Национальный банк подтвердил появление проблем с ликвидностью у ВТБ Банка


https://finclub.net/news/vtb-bank-stolknulsya-s-krizisom-likvidnosti.html?fbclid=IwAR2t6c7mOpMtBGdlfOOt1SWIQET2MwaeUNeiA0S5oQom0PaMmPSfBqNNVvY
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:01

  V2 написав:
  Ukrainian написав:Зберігати гроші в банківській системі України шкідливо для нервової системи, раніше за ризик хоч платили


4-ий рік підолашний не береже свої нерви - все зберігає і зберігає :mrgreen:


З кожним роком все менше і менше. То держава своєю лапою загребущою то НБУ гривню обвалив.
Потроху забираю залишки по мірі закінчення вкладів.


Банк Львів прекрасний та найдешевший($25 будь яка сумма) сервіс на міжнародні перекази; рекомендую.

Дякую що щиро турбуєтесь, українці найдобріша нація в світі.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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