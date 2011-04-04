Ещё тут "коминвестбанк"
ставки
Украгаз дает возможность пополнять часть срока
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:43
Ещё тут "коминвестбанк"
ставки
Украгаз дает возможность пополнять часть срока
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:19
Нацбанк объявил, что клиенты банков смогут дистанционно открывать банковские счета благодаря Системе BankID НБУ.
Национальный банк предоставил физическим лицам возможность получать дистанционно не только административные, но и банковские услуги (например, открытие счета).
С этой целью внедряется механизм удаленной идентификации клиентов банков через Систему BankID НБУ.
Этот механизм предусматривает, что первая идентификация физического лица должна проводиться в его присутствии одним из банков-участников системы, и уже после этого это физическое лицо сможет заказывать сервисы и услуги на сайте любой компании или банка, подключенных к Системе BankID НБУ.
"Идентификация физлица будет проводиться дистанционно на уровне банков, в которых оно обслуживается (bank-to-bank). Это, например, даст возможность клиентам банков дистанционно открывать счета без необходимости посещать отделение банка. При этом для предоставления банковских услуг обязательными условиями являются требование финансового мониторинга, а именно: проведение проверки идентификационных данных, полученных из различных источников (ЭЦП/квалифицированная цифровая подпись, система BankID НБУ, копии документов, загруженные на сайт поставщика услуг и подписанные ЭЦП клиента)", - сообщили в НБУ.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:20
Только против амерского доллара с 11 года больше чем на 30% стабильный канадский девальнул, представляю сколько было бы слюней и соплей если бы ты в нём оказался.
Везде хорошо где нас нет, тут один олень уже зазывал в турецкую лиру.
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:27
ВТБ ещё есть,правда там сейчас ждут ВА)
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:30
Зберігати гроші в банківській системі України шкідливо для нервової системи, раніше за ризик хоч платили
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:33
а де НЕ шкідливо і (!) корисно?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:40
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:51
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:51
Живите своим умом!
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:01
З кожним роком все менше і менше. То держава своєю лапою загребущою то НБУ гривню обвалив.
Потроху забираю залишки по мірі закінчення вкладів.
Банк Львів прекрасний та найдешевший($25 будь яка сумма) сервіс на міжнародні перекази; рекомендую.
Дякую що щиро турбуєтесь, українці найдобріша нація в світі.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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