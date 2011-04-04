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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:29
на ветке пишут что в ВТБ ввели лимиты по картам 15 к.грн/ день на снятие и переводы в ИБ, хотя у многих платежи в ИБ висят
Живите своим умом!
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:38
Re: Байки про банки і не тільки....
виводите награбоавне за межі неньки як Яник камазом?
+50грн !
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