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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:29
на ветке пишут что в ВТБ ввели лимиты по картам 15 к.грн/ день на снятие и переводы в ИБ, хотя у многих платежи в ИБ висят
Живите своим умом!
Додано: Пон 05 лис, 2018 20:38
Re: Байки про банки і не тільки....
виводите награбоавне за межі неньки як Яник камазом?
+50грн !
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Додано: Пон 05 лис, 2018 21:04
Ситуация в банке действительно напряженная. 2 ноября забирали валютные депозиты в Харькове.заказывали заранее,накануне еще раз звонили.Денег в банке нет,работает одна касса,с наездами забрали двадцатками,десятками.
Додано: Пон 05 лис, 2018 21:50
чем дальше в лес тем больше дров. а НБУ интересно знает что в нашей стране можно получить цифровую подпись вообще не посещая сертифицированный центр? хотя в законе написано что выдавать ЕЦП должны клиенту лично после его верификации?
как бы BankID не начали так же раздавать.
Боюсь представить что после этого начнется если у мошенников будет и ЕЦП и BankID
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:01
Re: Байки про банки і не тільки....
Долги платят только трусы
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:02
Re: Байки про банки і не тільки....
Так їх вже роздали десятки мільйонів, кожному клієнту привата і ощада, наприклад)) Користуюся періодично ЕЦП і BankID. В чому проблема? Може відмінити всі електронні сервіси і знову тільки в каси з паспортом?
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:12
а вы предлагаете раздавать кредиты как манивео?
а теперь представьте что кредит в манивео оформлен через BankID и подписан ЕЦП.
И суд говорит - фсе законно. Никого не волнует кто взял кредит - отдавать будете вы.
Если бы лично попали в подобную ситуацию то розовые очки быстро бы сняли и меньше бравировали.
ЗЫ
я лично задумался уже над этой проблемой. и получил консультацию в одном из центров на предмет могу ли я узнать оформлена ли на меня ЕЦП в стране. как оказалось такого сервиса нет. Так что мошенник может оформить ЕЦП а жертва это и узнать не может пока из суда не прилетит что то.
А вы дальше ходите в розовых очках и говорите как было плохо в кассе а сейчас все хорошо.
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:54
ВТБ
Живите своим умом!
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:56
об этом пишет и дедаяша
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Додано: Пон 05 лис, 2018 22:56
Re: Байки про банки і не тільки....
По-перше не факт, що кредити будуть видавати через BankID, а не надавати певний обмежений перелік банківських послуг.
По-друге, маючи доступ до вашого Bank ID через то й же приват, зловмисники можуть спустошити рахунки і так, а віддавати ж все одно вам.
Ризик є, тому захист своїх банківських даних для авторизації в кожного свій).
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