Додано: Пон 05 лис, 2018 22:12

stryzhko написав: mephala написав: как бы BankID не начали так же раздавать.

Боюсь представить что после этого начнется если у мошенников будет и ЕЦП и BankID

Так їх вже роздали десятки мільйонів, кожному клієнту привата і ощада, наприклад)) Користуюся періодично ЕЦП і BankID. В чому проблема? Може відмінити всі електронні сервіси і знову тільки в каси з паспортом? Так їх вже роздали десятки мільйонів, кожному клієнту привата і ощада, наприклад)) Користуюся періодично ЕЦП і BankID. В чому проблема? Може відмінити всі електронні сервіси і знову тільки в каси з паспортом?

а вы предлагаете раздавать кредиты как манивео?а теперь представьте что кредит в манивео оформлен через BankID и подписан ЕЦП.И суд говорит - фсе законно. Никого не волнует кто взял кредит - отдавать будете вы.Если бы лично попали в подобную ситуацию то розовые очки быстро бы сняли и меньше бравировали.ЗЫя лично задумался уже над этой проблемой. и получил консультацию в одном из центров на предмет могу ли я узнать оформлена ли на меня ЕЦП в стране. как оказалось такого сервиса нет. Так что мошенник может оформить ЕЦП а жертва это и узнать не может пока из суда не прилетит что то.А вы дальше ходите в розовых очках и говорите как было плохо в кассе а сейчас все хорошо.