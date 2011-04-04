п 1.10.3.1 и 1.11.1
До 10 тыс.грн без комиссий, на валюту комиссии 1% до 350 и 10% при сумме свыше
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 05 лис, 2018 23:06
Новые лимиты
п 1.10.3.1 и 1.11.1
До 10 тыс.грн без комиссий, на валюту комиссии 1% до 350 и 10% при сумме свыше
Живите своим умом!
Додано: Пон 05 лис, 2018 23:31
Re: Байки про банки і не тільки....
Це привід для посилення контролю над діяльністю центрів сертифікації, припинення роботи таких, що порушують процедуру видачі ЕЦП та відкликання розданих ним ключів, а не для повернення у печери. Питання у порядку, а не у ЕЦП. Ви ж не переживаєте, що паспортистка зробить собі дублікат вашого паспорту і оформить на вас іпотеку? Якщо не буде відповідного контролю, то кредити видаватимуть і за сканом документів, і теж потім "нічого не доведеш".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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