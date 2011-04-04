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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 285286287288
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:06

Новые лимиты
https://vtb.ua/private/deposits/Tarif_R ... W6r01VO4pg

п 1.10.3.1 и 1.11.1

До 10 тыс.грн без комиссий, на валюту комиссии 1% до 350 и 10% при сумме свыше
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  mephala написав:чем дальше в лес тем больше дров. а НБУ интересно знает что в нашей стране можно получить цифровую подпись вообще не посещая сертифицированный центр? хотя в законе написано что выдавать ЕЦП должны клиенту лично после его верификации?

Це привід для посилення контролю над діяльністю центрів сертифікації, припинення роботи таких, що порушують процедуру видачі ЕЦП та відкликання розданих ним ключів, а не для повернення у печери. Питання у порядку, а не у ЕЦП. Ви ж не переживаєте, що паспортистка зробить собі дублікат вашого паспорту і оформить на вас іпотеку? Якщо не буде відповідного контролю, то кредити видаватимуть і за сканом документів, і теж потім "нічого не доведеш".
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