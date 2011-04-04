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mephala написав:чем дальше в лес тем больше дров. а НБУ интересно знает что в нашей стране можно получить цифровую подпись вообще не посещая сертифицированный центр? хотя в законе написано что выдавать ЕЦП должны клиенту лично после его верификации?
Це привід для посилення контролю над діяльністю центрів сертифікації, припинення роботи таких, що порушують процедуру видачі ЕЦП та відкликання розданих ним ключів, а не для повернення у печери. Питання у порядку, а не у ЕЦП. Ви ж не переживаєте, що паспортистка зробить собі дублікат вашого паспорту і оформить на вас іпотеку? Якщо не буде відповідного контролю, то кредити видаватимуть і за сканом документів, і теж потім "нічого не доведеш".
mephala написав:чем дальше в лес тем больше дров. а НБУ интересно знает что в нашей стране можно получить цифровую подпись вообще не посещая сертифицированный центр? хотя в законе написано что выдавать ЕЦП должны клиенту лично после его верификации?
Це привід для посилення контролю над діяльністю центрів сертифікації, припинення роботи таких, що порушують процедуру видачі ЕЦП та відкликання розданих ним ключів, а не для повернення у печери. Питання у порядку, а не у ЕЦП. Ви ж не переживаєте, що паспортистка зробить собі дублікат вашого паспорту і оформить на вас іпотеку? Якщо не буде відповідного контролю, то кредити видаватимуть і за сканом документів, і теж потім "нічого не доведеш".
у всех процедур есть куча страховочных процедур. кроме сканов есть еще подпись на каждом скане когда сделан. или вы банками не пользуетесь и не знаете про это? если паспортистка сделает дубликат паспорта то на нем тоже не будет моей подписи да и при обращении в милицию думаю можно узнать какие паспорта на меня оформлены. у каждой бумажной процедуры есть перестраховки. а тут же перестраховок полный ноль - получил и дальше твори что хоти. я даже узнать не могу есть ли на меня оформленный левый ключ или нет. интересно проверить можно ли получить инфу по BankID - получал кто то левый или нет.
mephala написав:чем дальше в лес тем больше дров. а НБУ интересно знает что в нашей стране можно получить цифровую подпись вообще не посещая сертифицированный центр? хотя в законе написано что выдавать ЕЦП должны клиенту лично после его верификации?
Це привід для посилення контролю над діяльністю центрів сертифікації, припинення роботи таких, що порушують процедуру видачі ЕЦП та відкликання розданих ним ключів, а не для повернення у печери. Питання у порядку, а не у ЕЦП. Ви ж не переживаєте, що паспортистка зробить собі дублікат вашого паспорту і оформить на вас іпотеку? Якщо не буде відповідного контролю, то кредити видаватимуть і за сканом документів, і теж потім "нічого не доведеш".
у всех процедур есть куча страховочных процедур. кроме сканов есть еще подпись на каждом скане когда сделан. или вы банками не пользуетесь и не знаете про это? если паспортистка сделает дубликат паспорта то на нем тоже не будет моей подписи да и при обращении в милицию думаю можно узнать какие паспорта на меня оформлены. у каждой бумажной процедуры есть перестраховки. а тут же перестраховок полный ноль - получил и дальше твори что хоти. я даже узнать не могу есть ли на меня оформленный левый ключ или нет. интересно проверить можно ли получить инфу по BankID - получал кто то левый или нет.
Нет ничего сложного поставить подпись в ваш паспорт, более того вы вклеивали фото? Отдаете паспорт на неделю и ... все никаких справок и ничего вам не выдается, через неделю приходите, а вам говорят, а когда вы приносили паспорт? А нет его - вы его не приносили и не морочьте мне голову - сам наблюдал как парень не мог свой паспорт получить после вклейки... При этом паспорта в кабинете на столе кучей лежат - кабинет открыт - часто выходят - заходи бери не хочу.
mephala написав:интересно проверить можно ли получить инфу по BankID - получал кто то левый или нет.
BankID не можна просто так отримати, він отримується автоматично, коли стаєте клієнтом будь-якого банку, що буде підключений до сервісу. Він зараз є у мільйонів клієнтів Приват24 і Ощад24 так точно. Це ваші авторизаційні дані. Ви мабуть, ще не користувалися BankID, наприклад для отримання онлайн виписки з держаних реєстрів чи голосування за різні проекти для фільтрування виборців по місцю реєстрації, тому й виникають подібні питання.
Обсуждение конечно из ряда вон... какому то мракобесу страшно дорогу переходить, все, закрываем заводы по производству бетона, асфальта, строительной техники и автомобилей, и возвращаем волов с телегами